A Fiumicino continuano i lavori dell’Aurorià di Sistema Portuale per la realizzazione del nuovo porto commerciale, che ha come primo lotto la nuova darsena pescherecci. Contemporaneamente al proseguimento dei lavori, Raffale Latrofa, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, ha riavviato l’iter di per il Documento di Programmazione Strategica di Sistema, necessario e fermo da un po’ di tempo. L’iter è inoltre propedeutico al futuro aggiornamento del Piano Regolatore Portuale.

Le parole del Presidente Latrofa sul nuovo porto commerciale

Il Presidente Raffaele Latrofa è intervenuto in questi giorni affermando: “L’incontro con il sindaco Baccini ed i tecnici è stato molto proficuo, con il Comune sul DPSS si procede in piena sintonia“. Il discorso si è poi spostato sulla realizzazione del nuovo porto commerciale di Fiumicino:” Allo stato attuale l’avanzamento fisico-economico dell’intervento si attesta oltre il 50% e l’ultimazione dei lavori resta fissata a dicembre 2026. Ad oggi, si sta procedendo sia alla realizzazione della banchina lato nord che alla realizzazione della nuova diga foranea. Entrambe superano il 50% della loro estensione finale”.

Lo stato attuale dei lavori

I lavori per la realizzazione del nuovo porto commerciale proseguono in maniera ottima. In particolare l’Autorità di Sistema Portuale ha realizzato e reso operativa la viabilità di cantiere, di cui al momento ne usufruiscono i mezzi pesanti. Quest’ultima sarà aperta alla pubblica fruizione una volta finiti i lavori. Il duro lavoro ha dato vita alle strutture (palancolato e riempimenti) del banchinamento di riva ed i pali della banchina sud. Mentre procede l’avanzamento dei riempimenti per la banchina lato nord del porto commerciale. L’ampliamento della vasca di colmata ha permesso di realizzare il dragaggio manutentivo del porto canale (terminato lo scorso 5 marzo) e la medesima vasca riceverà i materiali di dragaggio del realizzando bacino peschereccio. Infine è cominciata anche la realizzazione della nuova diga foranea.

