PORTI

Porto di Cagliari: arriva MSC Venice, la nave più grande mai ormeggiata a Porto Canale. La maxi nave cargo attracca, domenica 13 luglio, al terminal internazionale del Gruppo Grendi, MITO (Mediterranean Intermodal Terminal Operator) of Sardinia.

L’attività del terminal MITO

Antonio Musso, amministratore delegato del Gruppo Grendi, ha così commentato: “L’attività di MITO è cresciuta costantemente in questi anni come dimostra l’organizzazione di questa operazione. In particolare nei primi sei mesi di quest’anno i movimenti LoLo sono stati 39.921, pari a 67.865 TEU, a cui vanno aggiunti i movimenti RoRo per i collegamenti con il Nord Africa pari 28.462 TEU. Oltre 96mila TEU in totale al 30 giugno 2025 che mostrano una netta crescita rispetto ai 62.205 del 2024 (+55%).

Lo scalo MITO dispone attualmente di una capacità di stoccaggio delle merci con 140mila m2 di piazzale a servizio dei grandi vettori oltre ai 750 m di banchina lineare e ai 300 m di ampiezza del canale che consentono di lavorare anche due navi di grandi dimensioni in contemporanea. La classifica internazionale di Sea Intelligence sulla puntualità delle portacontainer ha premiato il porto di Cagliari, primo in Italia e secondo in Europa per efficienza e puntualità. Vogliamo continuare a investire sullo sviluppo delle attività di MITO e sulla competitività di questo scalo, a cui abbiamo recentemente dedicato una quarta nave nella nostra flotta, e per questo abbiamo chiesto una concessione ventennale”

ll Gruppo Grendi

Impresa familiare nata a Genova nel 1828 operativa nell’ambito dei trasporti marittimi e della logistica. Grendi offre ai propri partner commerciali un’offerta integrata di soluzioni logistiche per tutte le isole, il centro e Sud Italia utilizzando magazzini di raccolta e di distribuzione e un’ampia tipologia di mezzi: dall’autotreno al furgone, terminal portuali e linee marittime; tutto sempre sotto il suo diretto controllo. Una logistica ritagliata sulle esigenze del cliente e pensata solo per le necessità della merce.

È il primo operatore marittimo a modificare lo statuto per diventare Società Benefit nel 2021, aggiungendo agli obiettivi di risultati economici soddisfacenti l’impegno verso un impatto positivo per ambiente, dipendenti e collaboratori, clienti, fornitori e comunità.

Continua a leggere: traffico ANAS, previsioni per il secondo weekend di luglio