Il ciclone Harry, che ha colpito la Sicilia, la Calabria e la Sardegna ha causato, in particolare in Sicilia, ingenti danni. Da una prima stima, la Sicilia avrebbe subito danni per circa due miliardi ma la comunità sta già attivando le misure necessarie per i ripristino delle attività portuali.

Le autorità a lavoro per il ripristino del Porticciolo dell’Arenella

Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, ha incontrato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo e alcuni operatori del settore per un confronto sulle condizioni del porticciolo dell’Arenella, duramente colpito dal recente passaggio del ciclone Harry.

L’assessore Tamajo

“Come assessorato stiamo lavorando in sinergia con l’Autorità di Sistema portuale e con gli altri enti coinvolti per valutare strumenti di sostegno economico immediato, per affrontare le urgenze e accompagnare la ripresa delle attività produttive. La verifica dei fondali e la messa in sicurezza dello specchio acqueo sono passaggi necessari per restituire serenità agli operatori.

Questo incontro – ha concluso Tamajo – è un primo passo concreto. L’impegno della Regione è quello di non lasciare solo il territorio, trasformando l’emergenza in un’occasione per rafforzare il sistema portuale minore e tutelare il lavoro di chi, ogni giorno, vive e anima il porticciolo dell’Arenella”.

Il punto sugli effetti del ciclone Harry

Nel corso dell’incontro sono state individuate alcune azioni congiunte, per consentire una rapida ripresa delle attività dello scalo. Particolare attenzione è stata dedicata alla possibilità di attivare forme di sostegno economico per le urgenze e alla verifica dei fondali, condizione indispensabile per garantire la piena e sicura navigabilità.

Le dichiarazioni del commissario straordinario Annalisa Tardino

“L’obiettivo – ha dichiarato il commissario Tardino – è quello intervenire con rapidità ed efficacia per restituire al porticciolo dell’Arenella la massima operatività. Siamo al lavoro, in stretto coordinamento con le istituzioni e gli operatori del settore, per individuare soluzioni concrete e immediate che consentano di sostenere le attività colpite e accelerare il ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo dell’infrastruttura. Monitoreremo costantemente l’evoluzione degli interventi per assicurare una risposta tempestiva alle esigenze del territorio.

Il Porticciolo dell’Arenella

“Il porticciolo dell’Arenella rappresenta un presidio economico e sociale fondamentale per il quartiere e per l’intera città di Palermo. Dopo i gravi danni causati dal ciclone Harry, è nostro dovere intervenire con rapidità e responsabilità”, ha dichiarato Edy Tamajo.

Intanto, questa mattina, 26 gennaio, sono state ultimate dall’AdSP le operazioni di bonifica sulla banchina dello scalo nuovo, mentre si sta ancora lavorando per ripulire lo specchio acqueo”.