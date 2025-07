PORTI

Adottate misure importanti per i lavoratori e per la continuità operativa delle infrastrutture portuali

Importanti novità in arrivo per il futuro dei porti italiani grazie all’approvazione di un emendamento al Decreto Legge Infrastrutture che mira a migliorare due aspetti fondamentali del sistema portuale italiano: la tutela dei lavoratori e l’efficienza operativa.

L’approvazione è avvenuta durante l’esame nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera ed è una misura cruciale non solo per i lavoratori ma anche per garantire la continuità operativa delle infrastrutture portuali.

Le Agenzie ed i porti

L’emendamento consente di trasformare immediatamente le Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nei porti in Agenzie autorizzate alla fornitura del lavoro portuale temporaneo.

Queste Agenzie, nate nel 2016 per supportare l’occupazione in momenti di crisi aziendali o cessazioni di attività terminalistiche nel trasporto marittimo, avranno ora un nuovo ruolo.

Focus sul Transhipment

La trasformazione permetterà il reimpiego stabile dei lavoratori in esubero, accompagnando così i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali. L’obiettivo primario è salvaguardare l’operatività e l’efficienza dei porti, con un focus particolare sulla movimentazione dei container e sulle attività di trasbordo merci, note come transhipment.

Questo provvedimento garantirà maggiore stabilità occupazionale e flessibilità operativa per un settore strategico del Paese ed è accolto positivamente dai sindacati di categoria e dalle associazioni di settore, che da tempo chiedevano misure a tutela dei lavoratori e a supporto della pianificazione strategica delle attività portuali.

La Tutela dei Lavoratori Portuali

Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse del Fondo di accompagnamento all’esodo dei lavoratori portuali viene prevista una proroga al 31 dicembre 2027 del termine.

Questo fondo, cruciale per garantire la tutela dei lavoratori in esubero o in processi di riorganizzazione aziendale, assicura un trattamento di integrazione al reddito ed un sostegno economico fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

La proroga è fondamentale per permettere che i lavoratori più anziani possano accedere a una pensione dignitosa senza lasciare il lavoro improvvisamente. L’emendamento destina ulteriori risorse finanziarie al Fondo, riconoscendo l’importanza del ruolo sociale di queste misure.

