PORTI

Il The Container Port Performance Index 2025 posiziona il porto di Savona – Vado al 51° posto nella classifica mondiale dei porti contenitori, su un totale di oltre 400 analizzati. Savona – Vado è il primo porto italiano nella classifica redatta dalla Banca Mondiale. Il posizionamento del porto Savona-Vado in una classifica che valuta la produttività dei Porti a livello mondiale, è motivo di grande soddisfazione per l’Amministratore Delegato Vado Gateway, Santi Casciano, che sottolinea quanto il lavoro svolto con le istituzioni e gli stakeholder abbia portato al notevole risultato di passare dall’87° posto del 2024 al 51° nel 2025, risultando il primo porto italiano nella classifica redatta dalla Banca Mondiale.

Savona Vado al vertice della classifica italiana Container Port Performance Index 2025: il commento dell’AD Santi Casciano

“Il ritorno del porto di Savona – Vado al vertice della classifica italiana del Container Port Performance Index 2025 rappresenta un riconoscimento significativo per l’intera comunità portuale e per tutti gli attori che contribuiscono con il loro lavoro quotidiano all’efficienza operativa dello scalo.

È un risultato importante perché si basa su uno degli indicatori di produttività più rilevanti per il nostro settore, vale a dire il tempo effettivo di permanenza di una nave in porto, un parametro che rappresenta non solo un indicatore della produttività dei porti, ma anche un elemento determinante per la resilienza e l’affidabilità delle catene logistiche globali in un contesto caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e ridefinizione delle rotte marittime internazionali”.

Un percorso avviato nel 2020

L’Amministratore Delegato sottolinea, inoltre, che il risultato ottenuto è frutto di un lavoro iniziato nel 2020 e che in pochi anni ha raggiunto risultati rilevanti: “Come unico terminal contenitori del porto di Savona-Vado siamo orgogliosi di aver contribuito a questo risultato, a dimostrazione della validità del percorso intrapreso da Vado Gateway dall’avvio dell’operatività avvenuto nel febbraio 2020. Una traiettoria di crescita fatta di investimenti e sviluppo delle competenze che, in pochi anni, hanno consentito al Container Terminal di Vado Ligure di assumere un ruolo importante nella geografia terminalistica internazionale”.

Il ritorno di Savona – Vado al vertice della classifica italiana del Container Port Performance Index rappresenta per noi uno stimolo a proseguire lungo questa rotta, continuando a lavorare insieme alle istituzioni e a tutti gli stakeholder del cluster portuale per rafforzare il ruolo di Vado Gateway come hub portuale e logistico strategico nel Mediterraneo, creando valore per il territorio, i clienti e l’intero sistema logistico nazionale».

Ai primi dieci posti figurano i porti di Fuzhou (Cina), Dalian (Cina), Salalah (Oman), Mawan (Cina), Chiwan (Cina), Tanger Med (Marocco), Ningbo (Cina), Hamad Port (Qatar), Hong Kong (Hong Kong SAR, Cina) e Kobe (Giappone).

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