Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti di nomina di tre nuovi presidenti delle Autorità di Sistema Portuale (Adsp), completando così un passaggio istituzionale fondamentale per la governance del sistema portuale italiano.

Le nuove nomine, ecco i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale

Dopo un periodo di ritardi e polemiche sulle nomine delle Autorità di Sistema Portuale, i decreti firmati dal Ministro Salvini consentono finalmente di completare la governance dei principali porti italiani. In particolare le nuove nomine riguardano:

Francesco Mastro presidente Adsp del Mare Adriatico meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli)

presidente (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli) Francesco Rizzo presidente Adsp dello Stretto (porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline)

presidente (porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline) Bruno Pisano presidente Adsp del Mar Ligure orientale (porti della Spezia e Marina di Carrara)

Con queste designazioni, il Ministero conferma la volontà di rafforzare la struttura e la stabilità del sistema portuale nazionale, poiché è considerato un elemento strategico per la logistica, l’interscambio marittimo e la competitività internazionale dell’Italia.

Governance portuale italiana rafforzata

Di conseguenza, le tre Autorità potranno avviare con piena legittimità i rispettivi mandati quadriennali, definendo linee strategiche e piani operativi nei propri ambiti territoriali.

Inoltre, il MIT e il Governo ribadiscono l’impegno a garantire efficienza e continuità amministrativa a tutte le realtà portuali del Paese, così da evitare situazioni di stallo e favorire una gestione moderna e sostenibile del traffico marittimo.

