Porti, Salvini nomina tre nuovi presidenti delle Autorità di Sistema Portuale
Firmati i decreti per Mastro, Rizzo e Pisano, completando così la governance di tre importanti scali marittimi
Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti di nomina di tre nuovi presidenti delle Autorità di Sistema Portuale (Adsp), completando così un passaggio istituzionale fondamentale per la governance del sistema portuale italiano.
Le nuove nomine, ecco i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale
Dopo un periodo di ritardi e polemiche sulle nomine delle Autorità di Sistema Portuale, i decreti firmati dal Ministro Salvini consentono finalmente di completare la governance dei principali porti italiani. In particolare le nuove nomine riguardano:
- Francesco Mastro presidente Adsp del Mare Adriatico meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli)
- Francesco Rizzo presidente Adsp dello Stretto (porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline)
- Bruno Pisano presidente Adsp del Mar Ligure orientale (porti della Spezia e Marina di Carrara)
Con queste designazioni, il Ministero conferma la volontà di rafforzare la struttura e la stabilità del sistema portuale nazionale, poiché è considerato un elemento strategico per la logistica, l’interscambio marittimo e la competitività internazionale dell’Italia.
Governance portuale italiana rafforzata
Di conseguenza, le tre Autorità potranno avviare con piena legittimità i rispettivi mandati quadriennali, definendo linee strategiche e piani operativi nei propri ambiti territoriali.
Inoltre, il MIT e il Governo ribadiscono l’impegno a garantire efficienza e continuità amministrativa a tutte le realtà portuali del Paese, così da evitare situazioni di stallo e favorire una gestione moderna e sostenibile del traffico marittimo.
