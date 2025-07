PORTI

“Serve un ripensamento del nostro sistema trasportistico, che vede i porti al centro dello scambio merci. Occorre rimodernizzare i nostri scali e collegarli a una rete intermodale, quella nervatura che consente il trasporto nel nostro territorio”.

A dichiararlo è il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, a margine dell’evento organizzato da Confindustria “Economia del mare: il motore blu della competitività italiana”, in corso all’Auditologisticarium della Tecnica, a Roma.

Necessario ripensare i finanziamenti pubblici del settore

“Le piu’ grandi flotte navali sono europee, ma vengono costruite fuori dall’Europa perchè qui è più costoso: dobbiamo ripensare le strutture di finanziamento del denaro pubblico in questo settore- continua Rixi– Il mercato e’ globale e occorre eliminare le barriere interne, facendo dell’Italia un ponte capace di armonizzare le regole nel Mediterraneo, altrimenti vivremo in una realtà viziata da pressioni geopolitiche.”

La modernizzazione dei porti

Le dichiarazioni di Rixi si inseriscono in un contesto più ampio di rilancio della portualità italiana. Il viceministro ha evidenziato come i porti non siano solo punti di approdo, ma veri e propri motori economici, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese e sull’intera catena logistica.

La modernizzazione dei porti è infatti un pilastro fondamentale della strategia nazionale per i trasporti e la logistica. In un mercato globale sempre più competitivo infatti i porti italiani devono essere in grado di competere con i grandi hub europei e mediterranei in termini di efficienza, capacità e digitalizzazione.

Le Aree Chiave per la Modernizzazione

Tra le diverse aree su cui è necessario intervenire per raggiungere gli obiettivi di modernizzazione rientrano:

Infrastrutture Fisiche, Dragaggi e Fondali: con necessità di approfondire i fondali e di mantenere i canali navigabili per accogliere navi di ultima generazione (sempre più grandi)

Banchine e Piazzali: ammodernamento e ampliamento delle banchine, con nuove attrezzature di movimentazione (gru, mezzi) e ottimizzazione degli spazi per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci

Miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari dell’ultimo miglio: per garantire un rapido deflusso delle merci dal porto verso l’hinterland e le reti nazionali

Digitalizzazione e Innovazione: Port Community System (PCS)- Implementazione e potenziamento di piattaforme digitali che facilitino lo scambio di informazioni tra tutti gli attori della catena logistica portuale (Autorità Portuali, Capitanerie, dogane, terminalisti, spedizionieri, autotrasportatori).

Automazione: Introduzione di soluzioni di automazione per le operazioni portuali, per aumentare l’efficienza e ridurre i tempi di sosta delle navi.

Necessarie infine anche una semplificazione burocratica, con procedure accelerate e riduzione dei tempi per l’ottenimento di permessi, autorizzazioni e licenze. Anche lo snellimento doganale è necessario per accelerare il flusso delle merci.

Infine, la funzionalità dei porti come infrastrutture a duplice uso, dove gli investimenti negli scali portuali sono parte delle spese per la Difesa (data la loro capacità di servire sia scopi civili che militari) e possono sbloccare ulteriori risorse, accelerando gli interventi.

