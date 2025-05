PORTI

L’Italia è uno dei primi Paesi in Ue a stabilire linee guida comuni per il bunkeraggio di GNL e Bio-GNL da nave a nave in tutti i porti

Porti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il primo schema di regolamento portuale nazionale per le operazioni di rifornimento di gas naturale liquefatto delle navi nei porti italiani.

Le “Linee guida per la disciplina del bunkeraggio Ship to Ship di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio GNL nei porti italiani” nascono da un lungo lavoro condiviso e portato avanti dalle istituzioni per la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni di rifornimento.

Assogasliquidi, regole comuni per i porti italiani

L’associazione Assogasliquidi ha sottolineato l‘unicità del provvedimento, unico in Europa, poiché stabilisce regole comuni per tutti i porti italiani e in una nota “ringrazia e plaude all’ottimo lavoro congiunto svolto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lavoro a cui ha partecipato attivamente Assogasliquidi insieme alle associazioni rappresentative dell’armamento”.

L’ Italia, hub strategico del Mediterraneo

“L’introduzione di questo provvedimento, unitamente allo sviluppo delle infrastrutture di approvvigionamento – cui le aziende associate ad Assogasliquidi lavorano da tempo – offrirà nuove e concrete opportunità per garantire il rifornimento di navi e traghetti a Gnl/bioGnl, rilanciando il ruolo dell’Italia come hub strategico del Mediterraneo nel settore marittimo“, conclude la nota.

Il viceministro al MIT, Edoardo Rixi, ha accolto con favore l’approvazione del nuovo regolamento e in una nota ha fatto sapere: “L’approvazione del nuovo regolamento nazionale per il rifornimento di gas naturale liquefatto nei porti italiani rappresenta un passo concreto verso la decarbonizzazione del trasporto marittimo, consentendo finalmente il bunkeraggio di Gnl da nave a nave in ogni scalo. Con queste linee guida, offriamo nuove opportunità agli armatori cercando di garantire sostenibilità e competitività al nostro sistema portuale”.

I vantaggi ambientali del GNL

Il GNL è considerato un’alternativa strategica ai carburanti tradizionali, in quanto permette di abbattere le emissioni di CO₂ e NOx, e di azzerare quelle di particolato e sostanze acidificanti. L’adozione di queste linee guida è in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea (pacchetto “Fit for 55”) e con il PNRR italiano, che mira a promuovere la transizione energetica nel trasporto marittimo.