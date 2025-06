PORTI

Ingegnere civile, attuale vicesindaco di Pisa, Raffaele Latrofa fa parte della commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale del Ponte sullo Stretto

Raffaele Latrofa è stato proposto come Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, che include i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha avviato l’iter per la sua nomina, inviando la comunicazione formale al Presidente della Regione Lazio per il necessario parere. Una volta ottenuto il parere regionale, la proposta si trasmette alle competenti Commissioni parlamentari (Camera e Senato) per il parere finale.

Latrofa, ingegnere civile con esperienza sia nel settore pubblico che privato e già Vicesindaco di Pisa, è considerato una figura idonea per guidare questa importante AdSP. La sua nomina rientra nel più ampio piano di rinnovo dei vertici delle Autorità di Sistema Portuale italiane. Lo scorso anno era stato nominato tra gli esperti della commissione per la Valutazione di impatto ambientale del Ponte sullo Stretto.

Le nomine delle AdSP

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sta procedendo con una serie di nomine ai vertici delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) italiane, sia per quanto riguarda i commissari che i futuri presidenti. Proprio ieri, con decreto firmato dal Mit, il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, ha assunto ufficialmente tutti i poteri e le prerogative precedentemente attribuiti al Comitato di Gestione dell’autorità stessa.

Molte delle figure nominate come commissari sono anche le proposte del MIT per la presidenza delle rispettive AdSP. L’iter prevede che il Ministero invii una comunicazione formale di intesa alle Regioni interessate, le quali devono esprimere il proprio parere. Successivamente, la proposta passa alle competenti Commissioni parlamentari (Trasporti di Camera e Senato) per il parere finale.

