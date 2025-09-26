PORTI

La Commissione Trasporti della Camera ha approvato la proposta di nomina di Paolo Piacenza a presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio. L’esame della proposta di nomina passerà ora all’esame della competente commissione del Senato.

Chi è Paolo Piacenza

Piacenza ha ricevuto la nomina di commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con sede a Gioia Tauro, il 31 luglio 2025. Originario di Carcare, in provincia di Savona, classe 1979, Piacenza ha conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali nel 2005 e i titoli di avvocato e di dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, rispettivamente nel 2008 e nel 2009.

Ha esercitato la professione di avvocato presso diversi studi specializzati nel diritto amministrativo e, in particolare, nei settori attinenti alle procedure ad evidenza pubblica, alla contrattualistica pubblica, al partenariato pubblico-privato, all’energia e alla regolazione. Dopo le prime esperienze professionali, ha lavorato come esperto giuridico presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, dove si e’ occupato di profili regolatori e tariffari per il Cipe, collaborando con organismi come Nars e Dipe. Ha ricoperto anche ruoli di vertice nella gestione di societa’ pubbliche: tra il 2016 e il 2017 e’ stato Amministratore unico di Ire Spa, la societa’ regionale ligure che si occupa di edilizia e infrastrutture. La sua carriera si e’ poi intrecciata in modo sempre piu’ stretto con il mondo portuale.

I prossimi passi

La nomina di Paolo Piacenza dovrà ora essere confermata dal Senato, ma il suo profilo tecnico e la lunga esperienza nella pubblica amministrazione e nel settore portuale sembrano rafforzare la fiducia nel suo incarico. Un passaggio strategico per il futuro del porto di Gioia Tauro e per l’intero sistema logistico del Mezzogiorno.

