PORTI

Pino Musolino è stato riconfermato all’unanimità Presidente di MEDPorts per il prossimo biennio. La decisione si è concretizzataoggi durante l’assemblea che si è tenuta a Tangeri.

Chi è Pino Musolino

Musolino è il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Questo ruolo è avvenuto con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Oltre ai suoi incarichi portuali, è anche professore a contratto in Sustainable Economics all’Università della Tuscia e cultore della materia in Diritto della Navigazione all’Università di Bologna.

Il ruolo di Musolino in MEDPorts:

MEDPorts, fondata nel 2018, è un’associazione che promuove la cooperazione tra i porti mediterranei per rafforzare la competitività, l’innovazione e la resilienza del settore, in un’ottica di dialogo euro-africano. Durante il primo mandato di Musolino, l’associazione ha ampliato la sua rete, avviato progetti chiave sulla transizione ecologica e digitale e consolidato il ruolo dei porti come hub di connettività. L’associazione pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del ruolo dei porti mediterranei nello scenario del trasporto marittimo mondiale.

“Nel prossimo biennio- ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’AdSP MTCS Pino Musolino- si rafforzerà il mio impegno a far crescere maggiormente l’Associazione nel numero di membri. Sarà inoltre fondamentale affrontare uniti le sfide globali, dalla decarbonizzazione alla trasformazione digitale, senza dimenticare la ritrovata centralità del Mediterraneo come ponte tra continenti oggi messa a dura prova dalle tensioni geopolitiche, lavorando per rendere MEDPorts una piattaforma sempre più efficace, in grado di tradurre le strategie in azioni concrete a beneficio di tutti i membri e dei territori che rappresentano”.

