PORTI

L’incontro ha coinvolto i presidenti e i commissari straordinari delle Autorità di Sistema Portuale

Strategia, investimenti e riforme: sono stati questi i temi centrali della riunione che si è tenuta presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del vicepremier e ministro Matteo Salvini e del vice ministro Edoardo Rixi. L’incontro ha coinvolto i presidenti e i commissari straordinari delle Autorità di Sistema Portuale, con l’obiettivo di definire le linee guida per il futuro del sistema portuale italiano.

Una visione strategica condivisa

Durante il confronto è emersa la volontà del governo di puntare su una visione strategica condivisa, in grado di rendere i porti italiani più efficienti, competitivi e al passo con le sfide globali. Al centro del dibattito: gli investimenti infrastrutturali e digitali, lo sviluppo dell’intermodalità, il potenziamento della logistica integrata e la necessità di una stretta collaborazione tra istituzioni centrali e territori.

Il ruolo strategico dei porti

Ampio spazio dedicato poi anche alla riforma del sistema portuale, attualmente in fase di elaborazione. La revisione normativa è considerata uno snodo cruciale per semplificare i processi, migliorare la governance e attrarre maggiori investimenti pubblici e privati.

Il messaggio sul futuro dei porti italiani passa attraverso una visione comune e attraverso una forte sinergia tra governo e territorio. Emerge l’importanza di creare un sistema in grado di cogliere le opportunità offerte dal PNRR e dalle nuove rotte commerciali internazionali.

Con questa riunione, il MIT conferma la sua intenzione di rafforzare il ruolo strategico dei porti come snodi centrali per la crescita economica, la sostenibilità e la competitività del Paese.

Leggi anche: Nasce Click & Log: la logistica urbana nel cuore di Roma