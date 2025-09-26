Porti, via libera dalla Camera: Matteo Gasparato verso la presidenza dell’Autorità di Venezia
Approvata la proposta di nomina alla guida dell’Autorità del Mare Adriatico Settentrionale
La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato la proposta di nomina di Matteo Gasparato a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che comprende i porti di Venezia e Chioggia. Il prossimo passo sarà il passaggio della proposta alla competente Commissione del Senato per l’approvazione definitiva.
Chi è Matteo Gasparato
Gasparato, già commissario straordinario dell’Autorità dal luglio 2025, porta con sé un profilo manageriale e politico articolato. Veronese, laureato in Giurisprudenza all’Università di Trento nel 2000, ha proseguito la formazione con un Executive Master in Shipping and Logistic Management alla Luiss (2024) e un Master in Marketing Politico e Comunicazione Istituzionale all’Università Marconi, in collaborazione con Il Sole 24 Ore (2025).
Dal 2011 è presidente del Consorzio ZAI – Interporto Quadrante Europa di Verona, uno dei principali hub logistici italiani, ed è anche alla guida dell’Unione Interporti Riuniti (UIR) dal 2014, che rappresenta gli interporti a livello nazionale. Nel 2023 ha assunto anche la presidenza della società Connect S.r.l., attiva nei settori dell’ingegneria e della digitalizzazione.
Il suo curriculum include numerosi incarichi manageriali: è stato vicepresidente di Federtrasporto, consigliere dell’Interporto di Rovigo, amministratore unico di Zailog S.r.l. e membro di diversi organismi associativi, tra cui la Ficei, la Federazione Italiana dei Consorzi per lo Sviluppo e l’Industrializzazione.
Non mancano esperienze in ambito bancario, dove ha ricoperto il ruolo di direttore di agenzia per Unicredit e MPS, né in campo politico: è stato attivo in Forza Italia, consigliere comunale a Verona dal 2007 al 2012, e fondatore del movimento civico Verona Domani, nel centrodestra veronese.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è stata istituita con la riforma del 2016 e rappresenta un nodo strategico nella rete logistica nazionale, con funzioni chiave per la movimentazione delle merci tra Nord Italia ed Europa.
