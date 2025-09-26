PORTI

La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato la proposta di nomina di Matteo Gasparato a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che comprende i porti di Venezia e Chioggia. Il prossimo passo sarà il passaggio della proposta alla competente Commissione del Senato per l’approvazione definitiva.

Chi è Matteo Gasparato

Gasparato, già commissario straordinario dell’Autorità dal luglio 2025, porta con sé un profilo manageriale e politico articolato. Veronese, laureato in Giurisprudenza all’Università di Trento nel 2000, ha proseguito la formazione con un Executive Master in Shipping and Logistic Management alla Luiss (2024) e un Master in Marketing Politico e Comunicazione Istituzionale all’Università Marconi, in collaborazione con Il Sole 24 Ore (2025).

Dal 2011 è presidente del Consorzio ZAI – Interporto Quadrante Europa di Verona, uno dei principali hub logistici italiani, ed è anche alla guida dell’Unione Interporti Riuniti (UIR) dal 2014, che rappresenta gli interporti a livello nazionale. Nel 2023 ha assunto anche la presidenza della società Connect S.r.l., attiva nei settori dell’ingegneria e della digitalizzazione.

Il suo curriculum include numerosi incarichi manageriali: è stato vicepresidente di Federtrasporto, consigliere dell’Interporto di Rovigo, amministratore unico di Zailog S.r.l. e membro di diversi organismi associativi, tra cui la Ficei, la Federazione Italiana dei Consorzi per lo Sviluppo e l’Industrializzazione.

Non mancano esperienze in ambito bancario, dove ha ricoperto il ruolo di direttore di agenzia per Unicredit e MPS, né in campo politico: è stato attivo in Forza Italia, consigliere comunale a Verona dal 2007 al 2012, e fondatore del movimento civico Verona Domani, nel centrodestra veronese.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è stata istituita con la riforma del 2016 e rappresenta un nodo strategico nella rete logistica nazionale, con funzioni chiave per la movimentazione delle merci tra Nord Italia ed Europa.

