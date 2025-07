PORTI

I porti italiani sono uno dei pilastri dell’economia nazionale e della proiezione internazionale del Paese. Lo sottolinea Alessandro Peron, Segretario Generale FIAP, che dichiara: “I porti non sono solo punti di transito, ma veri e propri moltiplicatori di sviluppo”.

Il 40% degli scambi commerciali si snoda attraverso i porti

Nel 2023, sono transitati oltre 474 milioni di tonnellate di merci, con un impatto stimato di oltre 8 miliardi di euro sull’economia nazionale. Circa il 40% degli scambi commerciali dell’Italia con l’estero passa dalle infrastrutture portuali, rendendo evidente il ruolo strategico che questi snodi rivestono per la logistica e il sistema produttivo italiano.

Servono competenze qualificate

In questo scenario, è fondamentale che le Autorità di Sistema Portuale siano affidate a figure dotate di comprovata esperienza, competenza e visione strategica, capaci di gestire le sfide complesse poste dalla transizione energetica, dalla digitalizzazione e dalla competizione globale.

Come dichiarato da Peron: “Proprio per questo, è essenziale che le scelte alla guida delle Autorità Portuali siano il risultato di un processo basato su criteri oggettivi e competenze qualificate. Le dinamiche che si stanno delineando potrebbero destare preoccupazione, ma restiamo fiduciosi che le decisioni finali rispecchieranno la centralità strategica che i porti meritano. FIAP, come sempre, offrirà piena collaborazione ai nuovi vertici, perché trasporto, logistica e portualità sono parti di un unico sistema che deve operare in sinergia per rafforzare la competitività del Paese.”

FIAP è membro del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per la logistica, il trasporto merci e le spedizioni.

Rappresenta più di 1.900 imprese e oltre 60.000 addetti, ed è tra i fondatori di UNATRAS – Unione Nazionale delle Associazioni dell’Autotrasporto Merci e aderisce all’IRU (International Road Transport Union).

