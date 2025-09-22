PORTI

Italia e Florida rafforzano la loro alleanza nel settore portuale e logistico. A margine del 65° Salone Nautico Internazionale, nella storica sede di Palazzo San Giorgio a Genova, si è svolto un importante incontro tra i gruppi di lavoro istituiti nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assoporti, Assologistica e i porti della Florida, al quale ha aderito ufficialmente anche Assiterminal.

Italia-Florida: un dialogo transatlantico su temi strategici

Un’intesa che punta a consolidare il dialogo transatlantico su temi strategici come l’innovazione nella logistica, la sostenibilità ambientale nel settore crocieristico e la formazione del capitale umano, con il coinvolgimento di università ed enti specializzati.

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del contrammiraglio Marco Nobile (Capitaneria di Porto) e del presidente dell’Autorità Portuale, Matteo Paroli.

“Accogliere a Genova la delegazione della Florida significa rafforzare un legame solido e proiettato al futuro”, ha dichiarato Rixi, sottolineando il ruolo centrale del porto di Genova nelle rotte mediterranee e gli investimenti in corso.

Il porto di Genova, scalo strategico per la blue economy

Nel corso della visita, il segretario dei Trasporti della Florida Jared Perdue ha sorvolato in elicottero il porto di Genova, occasione in cui le autorità italiane hanno ribadito l’importanza dello scalo ligure nel contesto dei traffici globali e della blue economy.

Durante il meeting, i gruppi di lavoro hanno condiviso buone pratiche nel settore cargo, come procedure doganali semplificate e sistemi avanzati di tracciabilità, e hanno discusso le sfide legate alla transizione energetica nel comparto crociere e alla valorizzazione del rapporto porto-città.

“L’incontro di Genova dimostra che non siamo di fronte solo a una dichiarazione d’intenti, ma a un percorso già concreto”- ha commentato Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti– i gruppi stanno producendo scambi di alto valore, dall’innovazione logistica alla formazione”.

Con Genova crocevia delle rotte est-ovest e nord-sud e il Mediterraneo al centro del 20% del traffico marittimo globale, la collaborazione con la Florida rappresenta un passo decisivo per rilanciare il ruolo internazionale del sistema portuale italiano.

