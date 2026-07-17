PORTI

Il cold ironing compie un passo decisivo in Italia. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha approvato le Linee guida nazionali dedicate al rilascio delle concessioni per il servizio di alimentazione elettrica delle navi in banchina. L’obiettivo è uniformare le procedure nei porti italiani, favorendo la sostenibilità ambientale, la trasparenza amministrativa e una gestione più efficiente delle infrastrutture.

Un quadro nazionale per il cold ironing nei porti

Le nuove Linee guida rappresentano il primo documento organico a livello nazionale dedicato al cold ironing. Predisposte dalla Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del MIT, forniscono alle Autorità di Sistema Portuale criteri omogenei per l’affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica da terra alle navi ormeggiate. Il documento offre indicazioni operative per la predisposizione delle gare, la gestione degli aspetti economici e contrattuali e l’organizzazione del servizio, accompagnando l’entrata in funzione degli impianti già realizzati o in fase di completamento nei principali scali italiani.

Sostenibilità e competitività al centro della strategia

Le Linee guida sono il risultato di un ampio confronto tra il Ministero, le Autorità di Sistema Portuale, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e le principali associazioni dei comparti portuale ed energetico. Un lavoro condiviso che punta a garantire regole chiare e un’applicazione uniforme del cold ironing su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa rientra nel programma di investimenti sostenuto dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), con l’obiettivo di rendere i porti italiani più innovativi, competitivi e sostenibili. Con questo provvedimento il MIT consolida un quadro regolatorio stabile, favorisce la diffusione del cold ironing e rafforza il ruolo strategico dell’Italia nel panorama della portualità europea e internazionale, proponendosi come modello di riferimento per lo sviluppo di buone pratiche nel settore.

Leggi anche Europa, Italia e altri 9 paesi UE chiedono un ETS più flessibile