Nel mese di giugno 2025 il sistema portuale di Genova e Savona-Vado ha registrato una sostanziale stabilità nelle movimentazioni, con un totale di 5.519.834 tonnellate, in lieve crescita dello 0,3% rispetto a giugno 2024. Lo rende noto Ports of Genoa.

Se da un lato si evidenzia una crescita significativa per alcuni segmenti chiave come il traffico container e quello passeggeri, il bilancio complessivo del semestre mostra un lieve calo generale delle movimentazioni.

Aumento di traffico container e di rinfuse

Tra i comparti che hanno contribuito positivamente a questo risultato spiccano i container, che hanno registrato un aumento del 2,5%, le rinfuse solide (+81,8%) e le altre rinfuse liquide (escluse quelle petrolifere ed energetiche), che hanno segnato un incremento del 5,5%.

Anche il traffico legato alla funzione industriale ha mostrato segnali incoraggianti, con un aumento del 34,7% nei volumi di coil rispetto allo stesso mese del 2024. Nel mese di giugno sono stati movimentati 255.624 teu, con un incremento del 19,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, trainato principalmente dalla movimentazione di container in trasbordo.

Segmenti in Calo

Complessivamente, su base semestrale, i porti del sistema hanno movimentato 32.241.311 tonnellate, con una leggera contrazione dello 0,8% rispetto al primo semestre del 2024.

A incidere negativamente sul risultato complessivo del semestre sono stati principalmente:

prodotti petroliferi ed energetici : queste movimentazioni hanno subito un calo del -7,6%

: queste movimentazioni hanno subito un calo del traffico convenzionale: ha segnato una flessione del -5,9%. All’interno di questo segmento, i rotabili (come i trailer e i veicoli commerciali) hanno mostrato una riduzione del -7,3% nel semestre, nonostante l’ottimo andamento dei carichi specializzati (+97,9%)

Traffico passeggeri

Nel mese di giugno, il traffico passeggeri complessivo ha messo a segno una crescita del +2,5%. Nel dettaglio, il comparto crociere ha mostrato una sostanziale stabilità con 238.678 passeggeri, mentre la lettura del semestre ha registrato un aumento del +5,5% ( 1.050.688 passeggeri). In crescita anche i traghetti che hanno mostrato un buon andamento, con 364.123 passeggeri, e un aumento del +4,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mantenendosi così stabili sul dato semestrale.

Nonostante il lieve calo complessivo del traffico merci nel primo semestre 2025, la forte espansione dei container (trainata dal transhipment) e il buon andamento del traffico passeggeri rappresentano segnali incoraggianti per i mesi a venire. Questi dati evidenziano la capacità di crescita e adattamento dei porti di Genova e Savona-Vado, settori di importanza strategica per l’economia ligure e nazionale. Il monitoraggio dei prossimi mesi sarà cruciale per confermare queste tendenze positive e valutare l’impatto degli interventi infrastrutturali in corso e previsti.

