Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto con cui si conferisce a Eliseo Cuccaro l’incarico di Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale, con sede a Napoli.

Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 7 ottobre 2025 e ha come obiettivo quello di garantire la continuità amministrativa e la piena operatività dell’Ente fino alla ricostituzione degli organi di vertice previsti dalla normativa.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento all’avvocato Andrea Annunziata, che ha guidato l’Autorità negli ultimi mesi, per il lavoro svolto e l’impegno profuso nella gestione delle attività portuali.

Con questa nomina, il MIT ribadisce l’importanza strategica del sistema portuale del Tirreno Centrale nel quadro infrastrutturale e logistico del Paese, sottolineando l’impegno a mantenere attiva e funzionale una rete portuale essenziale per i traffici marittimi, l’economia regionale e nazionale.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale comprende gli scali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, punti nevralgici per il trasporto merci e passeggeri nel Mediterraneo e per la connessione con le principali rotte commerciali internazionali.

Con l’arrivo di Eliseo Cuccaro Cuccaro, si apre una fase di gestione commissariale che punta a consolidare l’efficienza operativa dell’Ente, in attesa della nomina dei nuovi organi direttivi previsti dalla governance ordinaria.

