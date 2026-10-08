PORTI

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, presieduto da Matteo Paroli, ha approvato il rafforzamento della security e le modalità di recuperare i relativi fondi, il sostegno al reimpiego dei lavoratori e gli interventi per migliorare l’organizzazione degli spazi e l’operatività dei terminal. L’AdSP parteciperà alla costituenda Fondazione, ente senza scopo di lucro a regia pubblica e aperto a partner pubblici e privati, che curerà la gestione del futuro polo e promuoverà progetti culturali e sociali di rilievo anche nazionale. Il recupero dello storico complesso, sostenuto anche da fondi PNRR, si concluderà secondo il cronoprogramma nel 2027.

Aggiornamento dell’addizionale della tassa portuale

Il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole all’aggiornamento dell’addizionale alla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate, già applicata negli scali di Genova e Prà, e alla sua estensione ai porti di Savona e Vado Ligure, con decorrenza dal 1° novembre 2026.

Il provvedimento risponde alla necessità di assicurare livelli di protezione adeguati alle crescenti esigenze di tutela delle aree e delle infrastrutture portuali, attraverso il rafforzamento della vigilanza, dei presidi ai varchi e dei sistemi tecnologici di controllo. L’ampliamento delle infrastrutture da presidiare, l’evoluzione delle prescrizioni di sicurezza e l’incremento dei costi del personale hanno accresciuto il fabbisogno economico di questi servizi. Il riordino armonizza quindi le modalità di contribuzione nei quattro scali, superando meccanismi sviluppati separatamente negli ambiti di Genova e Savona. Nel corso del 2027 saranno inoltre valutati gli oneri per il rafforzamento della sicurezza informatica delle infrastrutture digitali portuali, ai fini di eventuali ulteriori adeguamenti delle modalità di finanziamento.

Tutela dei lavoratori

Sul fronte del lavoro, è stato deliberato un contributo di 111.500 euro alla Compagnia portuale “Pippo Rebagliati” di Savona, ai sensi dell’articolo 17, comma 15-bis, della legge n. 84/1994, a copertura dei costi sostenuti nel secondo trimestre 2026 per il reimpiego in altre mansioni di dieci lavoratori parzialmente inidonei alle operazioni e ai servizi portuali. Il contributo riguarda complessivamente 489 turni e sostiene la continuità occupazionale attraverso attività compatibili con le condizioni dei lavoratori.

Altre delibere del Comitato di Gestione

Tra le delibere relative approvate, gli interventi di Silomar, per migliorare l’ingresso ai varchi del terminal e razionalizzare gli spazi funzionali, e agli adeguamenti impiantistici del terminal Bettolo, per rafforzare i presidi antincendio e le infrastrutture a servizio dell’illuminazione. Oltre il rilascio di licenze demaniali figurano due provvedimenti connessi alla realizzazione di collegamenti sottomarini in fibra ottica: il primo riguarda la posa e il mantenimento del cavo Barracuda, su richiesta di Valencia Digital Port Connect; il secondo l’allestimento a Voltri del cantiere di EXA Infrastructure Italy per il collegamento EMC, destinato a potenziare la connessione digitale tra Italia e Grecia.

Prossimamente l’intesa del Comune di Savona con il Museo Apple

È prossima anche la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune di Savona per il sostegno al Museo All About Apple, ospitato dal 2014 in locali dell’Autorità nella Darsena cittadina. Lo spazio espositivo conserva e rende accessibile un patrimonio dedicato alla storia dell’informatica personale, arricchito da donazioni internazionali, tra cui il lascito del The Apple Museum di Boston. L’intesa punta quindi ad assicurare continuità al Museo e a valorizzarne il contributo all’offerta culturale e turistica di Savona, nell’ambito del rapporto tra porto e città. L’Autorità continuerà a mettere a disposizione i locali, mentre il Comune garantirà spazi per il deposito e il mantenimento del Museo nella rete museale provinciale MUSA.

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