PORTI

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nella seduta del 29 giugno ha approvato una serie di provvedimenti finalizzati a rafforzare l’efficienza operativa del sistema portuale e a migliorare i servizi a supporto della logistica, con particolare riferimento allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci e al potenziamento delle aree dedicate all’autotrasporto.

Le delibere del Comitato: 22,6 per la continuità e l’operatività ferroviaria

Tra le deliberazioni di maggiore rilievo figura l’approvazione degli esiti della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria negli scali di Savona e Vado Ligure, aggiudicato a Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. al termine di una procedura ad evidenza pubblica che ha visto la partecipazione di due operatori economici. La concessione, della durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, ha un valore complessivo massimo stimato di circa 22,6 milioni di euro e garantirà la continuità di un servizio essenziale per l’operatività ferroviaria dei due scali.

Il ribasso del 12,6% sulle tariffe di base gara

Il nuovo affidamento è finalizzato a rafforzare l’intermodalità ferroviaria, incrementare la competitività degli scali di Savona e Vado Ligure e favorire lo sviluppo dei traffici merci su ferro in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e di efficientamento della logistica perseguiti dall’AdSP. L’offerta aggiudicataria, risultata migliorativa sia sotto il profilo tecnico che economico-finanziario con un ribasso del 12,6% sulle tariffe poste a base di gara, prevede un modello integrato di gestione della manovra ferroviaria e della trazione garantendo un’organizzazione operativa attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale attraverso anche l’impiego di biocarburanti a basse emissioni, sistemi digitali per la gestione delle attività e un piano di manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi potenziato rispetto ai requisiti di gara.

Approvata la concessione per la realizzazione di una nuova area di sosta destinata ai mezzi pesanti

Il Comitato ha inoltre espresso parere favorevole al rilascio della concessione, per un periodo di quattro anni, in favore di Trasportounito Service Cooperativa Consortile relativa a una superficie scoperta di circa 6.300 mq lungo le corsie laterali della sopraelevata portuale in corrispondenza del Varco Etiopia per la realizzazione di una nuova area di sosta regolamentata destinata ai mezzi pesanti. L’intervento nasce dall’esigenza di individuare una soluzione alternativa alle aree attualmente utilizzate presso il Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, interessate dall’avvio dei lavori per il nuovo polo universitario, assicurando così continuità operativa alle imprese dell’autotrasporto che operano quotidianamente a servizio del porto di Genova. La nuova area contribuirà a migliorare l’organizzazione della sosta dei mezzi pesanti, favorendo una maggiore fluidità della circolazione, una più efficiente gestione dei flussi logistici e migliori condizioni di sicurezza nell’ambito portuale.

Nel corso della seduta il Comitato di Gestione ha inoltre espresso parere favorevole su ulteriori provvedimenti demaniali e autorizzativi ai sensi degli articoli ex 24, 36, 45-bis e 46 del Codice della Navigazione funzionali alla gestione e allo sviluppo delle attività portuali.

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