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L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (MTCS), presente al Seatrade Cruise Global di Miami, lancia il progetto per la creazione di un hub della formazione dedicato alla blue economy, con l’obiettivo di formare le figure professionali richieste dalle compagnie di navigazione e dall’intera filiera marittimo-logistica.

“Training Hub”: creare un polo di eccellenza

La proposta dell’AdSP prevede la creazione di un polo di eccellenza che mette in relazione il sistema della formazione con le esigenze concrete del mercato del lavoro, per una formazione a 360°. L’idea è di coinvolgere non solo le compagnie armatoriali ma anche l’intero cluster portuale e logistico e dei servizi per la Blue Economy, tra cui i maggiori esperti in simulazioni navali. La manifestazione di interesse sottoposta alle compagnie, che prevede la partecipazione al dialogo promosso dall’Autorità di Sistema Portuale dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per la realizzazione del “Training Hub”, riguarda appunto la formazione di tutte le figure professionali della Blu Economy.

La soddisfazione del Presidente Latrofa

“Abbiamo riscontrato un immediato interesse da parte non solo delle compagnie croceristiche, ma anche di tutti i soggetti che operano nella filiera dei servizi alle navi, nel cluster portuale e nella catena logistica. L’obiettivo – dichiara Latrofa – è quello di creare, insieme alle compagnie, un centro formativo di eccellenza, che diventi un punto di riferimento nazionale e grazie al quale i giovani del territorio possano costruire il proprio percorso lavorativo nella economia del mare”.

Le adesioni all’ Hub Formativo

La proposta, presentata dal Presidente Raffaele Latrofa e dal dirigente della promozione e marketing Malcolm Morini nel corso del Seatrade, ha riscosso un ampio consenso tra i principali operatori internazionali del settore e ha già raccolto importanti adesioni che si sono aggiunte a quelle già acquisite nei mesi scorsi. “Abbiamo riscontrato un immediato interesse da parte non solo delle compagnie croceristiche, ma anche di tutti i soggetti che operano nella filiera dei servizi alle navi, nel cluster portuale e nella catena logistica.

Appuntamento dal 20 al 22 novembre a Civitavecchia

L’AdSP ha, inoltre, annunciato l’organizzazione, per il prossimo mese di novembre nel porto di Civitavecchia, di una tre giorni, dal 20 al 22, dedicata alla formazione e alla filiera logistica delle provviste di bordo, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta in due ambiti strategici come la qualificazione professionale e la provveditoria marittima.

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