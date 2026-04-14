Una visita istituzionale e operativa per Roberto Balzaretti, Ambasciatore di Svizzera in Italia, che ha fatto tappa presso i Porti di Genova nell’ambito del progetto In Cammino con la Svizzera. L’incontro ha rappresentato un momento chiave per consolidare il dialogo tra la Confederazione elvetica e i territori italiani lungo uno dei corridoi logistici più strategici d’Europa

Accolto a Palazzo San Giorgio dal Segretario Generale Tito Vespasiani e dal Comandante Marco Nobile, Balzaretti era accompagnato dal Console generale di Svizzera a Milano Stefano Lazzarotto e dal Console onorario René Rais.

Svizzera partner logistico naturale

Al centro del confronto, il rafforzamento dei rapporti lungo il corridoio Reno–Alpi, asse strategico che collega il porto di Genova al Nord Europa attraverso la Svizzera. “La Svizzera rappresenta un mercato di riferimento e un partner logistico naturale”, ha sottolineato Vespasiani, evidenziando gli investimenti in corso per il potenziamento dei collegamenti ferroviari e dell’intermodalità.

In un contesto internazionale sempre più complesso, la competitività dei porti si misura oggi sulla capacità di garantire continuità operativa, affidabilità e tempi certi lungo la catena logistica.

Il ruolo del corridoio europeo dei Porti di Genova

“La Liguria è il mare della Svizzera, e la Svizzera è una delle porte dell’Italia verso l’Europa del Nord”, ha dichiarato Balzaretti, ribadendo il ruolo centrale dello scalo genovese come hub per le merci elvetiche.

La dichiarazione dell’Ambasciatore sottolinea la particolare attenzione che è stata dedicata al corridoio North Sea–Rhine–Mediterranean, infrastruttura chiave per connettere i Ports of Genoa con il sistema economico svizzero e i mercati mitteleuropei. In questo ambito, Italia e Svizzera condividono l’obiettivo di rafforzare il trasporto intermodale e favorire il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia.

Sfide globali e sostenibilità

Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche le criticità del trasporto marittimo globale, tra tensioni geopolitiche e cambiamenti normativi che incidono sulle catene logistiche. In questo scenario, emerge la necessità di modelli operativi sempre più efficienti, sostenibili e resilienti.

Il sistema portuale ligure si conferma, in questa prospettiva, una piattaforma strategica per l’accesso al mare della Svizzera, grazie a infrastrutture in fase di potenziamento e a una rete ferroviaria in continua espansione.

Mobilità e territorio: dalla teoria alla pratica

La visita si inserisce nella quarta tappa del progetto “In Cammino con la Svizzera”, che unisce temi logistici e sostenibilità. Un’iniziativa che, come evidenziato dall’Ambasciatore, va oltre il semplice scambio economico per promuovere una mobilità rispettosa del territorio e un contatto diretto con le comunità locali.

Il programma include infatti attività simboliche e sostenibili, tra cui una traversata in battello, una salita in funicolare e una pedalata lungo la Ciclabile dei Fiori, a testimonianza di un approccio concreto alla transizione ecologica.

Con questa visita, si rafforza dunque l’asse transalpino tra Italia e Svizzera, confermando il ruolo centrale dei Ports of Genoa nello scenario logistico europeo.

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