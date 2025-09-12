PORTI

In questi giorni le imprese attive nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare stanno ricevendo una comunicazione ufficiale dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che, per conto della Regione Campania, richiede il versamento di un’imposta sui canoni di concessione demaniale. L’importo, relativo all’anno in corso, varia dal 10% al 25% del canone annuo, con una richiesta aggiuntiva di corresponsione degli arretrati per i cinque anni precedenti.

L’allarme di Uniport e Assiterminal

Pasquale Legora de Feo, Presidente di UNIPORT e Tomaso Cognolato, Presidente di Assiterminal evidenziano: “Il risultato è che gli operatori della logistica portuale, crocieristica e dei collegamenti di cabotaggio della Campania entro il 15 settembre prossimo si troveranno nella condizione di dover procedere al pagamento di importi aggiuntivi a quanto dovuto per l’ordinario canone di concessione demaniale. Per di più con la pretesa di sanzioni aggiuntive, interessi e spese che potrebbero arrivare a triplicare l’importo da pagare”.

Dal canto loro, le associazioni fanno sapere: “Una tale situazione costituisce l’ennesimo atto che va in direzione contraria rispetto a un’esigenza di visione sistemica della portualità nel Paese da tempo reclamata da tutto il cluster marittimo portuale italiano, peraltro dopo che il recente Decreto infrastrutture non ha certamente appianato il contezioso sull’ingiustificato aumento del 2023. Evidente l’aggravio ingiustificato di costi in una fase oggettivamente critica per gli operatori portuali e un freno alla competitività delle imprese. Sicuramente una condizione senza pari in altre Regioni italiane, che rischia un effetto emulatorio e che altera di fatto la capacità dei porti campani di competere in mercati che sono di dimensioni ben più ampie del territorio di una singola regione e in, alcuni casi, addirittura può mettere a rischio investimenti programmati e livelli occupazionali”.

Supporto per gli operatori della Campania

UNIPORT e Assiterminal stanno valutando come agire e promettono supporto agli operatori dei porti della Campania per trovare in tutte le sedi, giurisdizionali e politiche (regionali e nazionali) le soluzioni idonee a salvaguardare la competitività delle imprese ed a ristabilire condizioni concorrenziali, se non identiche almeno compatibili, con quelle di imprese localizzate in altre Regioni che operano negli stessi mercati nazionali e internazionali.

