PORTI

Il sistema portuale nazionale deve aumentare la propria capacità logistica e rafforzare il coordinamento tra gli scali. È questo l’obiettivo di Porti d’Italia, il nuovo soggetto pubblico previsto dalla riforma portuale in discussione in Parlamento, che dovrebbe operare come cabina di regia unica per rendere più competitivo il settore.

Porti d’Italia per coordinare il sistema nazionale

Intervenendo al convegno “La riforma portuale – vista dall’armamento nazionale”, organizzato a Roma nella sede di Confindustria, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha evidenziato la limitata capacità del sistema italiano di soddisfare il fabbisogno industriale. Circa il 70 per cento della logistica marittima nazionale passa attraverso i porti italiani, mentre il restante 30 per cento viene gestito dagli scali del Nord Europa. Secondo Rixi, questa situazione dimostra la necessità di una struttura centrale come Porti d’Italia, capace di coordinare le attività portuali e favorire una strategia condivisa ad alta competitività.

Porti d’Italia dovrebbe essere un soggetto attuatore interamente a capitale pubblico, dotato di autonomia operativa e impegnato in stretto raccordo con il governo, le Regioni e le Autorità di sistema portuale. Tra gli strumenti previsti dalla riforma figura anche un Piano nazionale degli interventi per le infrastrutture strategiche, destinato a stabilire le priorità delle opere da affidare in concessione alla nuova società, con il coinvolgimento anche di Comuni e amministrazioni territoriali. Rixi ha inoltre sottolineato che il progetto sarebbe finanziariamente sostenibile, permetterebbe un impiego più efficiente delle risorse e avrebbe effetti contenuti sui bilanci delle Autorità portuali, che continuerebbero a mantenere un saldo corrente complessivamente positivo.

Leggi anche Europa, Italia e altri 9 paesi UE chiedono un ETS più flessibile