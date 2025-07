PORTI

Paolo Pessina, Presidente della Federazione nazionale degli agenti e mediatori marittimi, e già Presidente di Assagenti Genova, è stato nominato oggi Vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio.

Pessina succede a Gian Enzo Duci, anche lui genovese. “È per me motivo di grande orgoglio – ha affermato Pessina – assumere questa carica in un momento in cui il coordinamento fra le varie componenti del mercato della logistica e del trasporto, è diventato determinante e strategico per assicurare la competitività del sistema Paese”.

Quello di Pessina è un ruolo di grande rilevanza all’interno di una delle principali confederazioni del settore dei trasporti e della logistica in Italia. La nomina rafforza la struttura di vertice di Conftrasporto, che rappresenta un’ampia gamma di operatori, tra cui autotrasportatori, spedizionieri, operatori portuali e logistici.

Pessina, porta con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza del settore, in particolare nel campo della logistica integrata e della supply chain. La sua presenza ai vertici di Conftrasporto contribuirà a rafforzare la voce del comparto e a promuovere politiche a favore della modernizzazione e della sostenibilità.

Conftrasporto-Confcommercio è la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, una delle principali organizzazioni di rappresentanza del settore in Italia, affiliata a Confcommercio – Imprese per l’Italia. La sua missione principale è tutelare gli interessi delle imprese che operano nell’intero comparto dei trasporti e della logistica, promuovendone lo sviluppo e la competitività.

Continua a leggere: cani gratis su Frecce e Intercity fino a settembre