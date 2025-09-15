PORTI

Un nuovo asse di connessione tra la città e lo scalo, tra mobilità e vivibilità

Con il nuovo progetto per il waterfront, a Palermo si respira aria di rinnovamento: è stato infatti siglato stamattina l’accordo tra il Comune di Palermo e l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del waterfront Crispi (passerella e asse viario – rotatoria Piazza della Pace).

Le risorse, pari a 12.500 mila euro, derivano dall’accordo del 27 maggio 2024, sottoscritto tra il presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Regione Siciliana per lo Sviluppo e la Coesione, per l’attuazione di un programma unitario che prevede lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio.

Accordo tra Comune e AdSP

Il Comune ha individuato l’Autorità di Sistema Portuale come unica stazione appaltante e soggetto attuatore dell’intero progetto, riconoscendole le competenze professionali e gestionali necessarie, compresa l’adozione della metodologia BIM (Building Information Modeling). La gestione in parallelo dell’intervento limitrofo – quello per la sistemazione e la riqualificazione delle aree di interfaccia tra porto e città – rappresenta un ulteriore elemento che potrà accelerare l’avvio dei nuovi cantieri.

Le opere previste per il Waterfront

L’intervento prevede una serie di opere strategiche:

la riduzione e risagomatura dello spartitraffico centrale lungo via Crispi

il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi da via Cristoforo Colombo alla Capitaneria di porto

la realizzazione di una nuova rotatoria in prossimità di piazza della Pace

un nuovo varco portuale

una passerella pedonale di collegamento tra l’area portuale e la città, nei pressi di piazza Camilleri

Quando è prevista la conclusione dei lavori

Per l’ultimazione dei lavori sulla via Crispi si prevedono otto mesi dall’avvio, il prossimo gennaio. Per il sovrappasso invece occorreranno quindici mesi da giugno 2026. Si tratta di opere che consentiranno di ottimizzare i flussi veicolari e pedonali, migliorare gli attraversamenti e rafforzare le connessioni tra il porto e la città, in coerenza con la futura rete del sistema tram che interesserà la stessa via Crispi. Fanno anche parte di una strategia per il decongestionamento del traffico nell’area limitrofa al porto commerciale (via Francesco Crispi e via dell’Arsenale) e di miglioramento della viabilità,

Le dichiarazioni

”Immaginare il porto e la città come un unico organismo significa vedere tempi, azioni e spazi muoversi all’unisono- sottolinea il commissario straordinario dell’AdSP Annalisa Tardino– Ripensare il legame porto-città significa agire su più livelli, trasformando strategie e progetti in ponti concreti tra infrastruttura e vita urbana. La chiave è una visione condivisa e coerente, che guidi ogni scelta verso un unico obiettivo: riportare il waterfront al cuore della città, rendendolo spazio vivo, accessibile e parte integrante della comunità. Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per il raccordo tra Palermo e il suo porto lungo un tratto strategico come quello della via Crispi, migliorando la mobilità, la vivibilità e il rapporto storico della città con il mare”.

Il sindaco Lagalla: ”La firma di questo accordo rappresenta un momento fondamentale per il futuro di Palermo e per il suo rapporto con il mare. Via Francesco Crispi, da sempre uno dei principali assi di accesso alla città per chi arriva dal porto, è la nostra vetrina, la porta d’ingresso per migliaia di cittadini, visitatori e turisti. Oggi, grazie a una sinergia virtuosa tra il Comune di Palermo, l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e la Regione Siciliana, possiamo finalmente ridisegnare questo spazio strategico, restituendolo ai palermitani in una veste più moderna, sicura e accogliente”.

Waterfront, interfaccia tra la città ed il porto

L’assessore alla rigenerazione urbana, Maurizio Carta: ”Si tratta di un passo importante che rafforza l’accordo tra il Comune di Palermo e l’AdsP del Mare di Sicilia occidentale nonché con l’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana, per completare l’interfaccia tra la città e il porto, migliorando e rendendo più sicura la viabilità lungo la via Crispi, anche per decongestionarla, e realizzando un bellissimo collegamento aereo che consentirà ai viaggiatori che sbarcano a Palermo di arrivare al centro della città e a chi passeggia lungo la via Amari pedonale di arrivare ad affacciarsi sul mare dalle nuove terrazze in corso di completamento.”

L’accordo per il waterfront siglato oggi va oltre la semplice riqualificazione urbana. Il progetto punta a ricucire il rapporto tra Palermo e il suo fronte mare, trasformando l’area in un nuovo asse di connessione tra città e porto, tra mobilità e vivibilità, tra identità storica e visione futura.

Continua a leggere: Nasce Click & Log: la logistica urbana nel cuore di Roma