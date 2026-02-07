PORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con la Farnesina, sta seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della vertenza in corso presso il porto di Marsiglia e le possibili ripercussioni sui collegamenti marittimi strategici tra Italia, Francia, Corsica e Nord Africa.

Lo sciopero dei portuali a Marsiglia

Lo sciopero dei portuali francesi, in atto da alcuni giorni, ha di fatto bloccato la nave da crociera SMC Orchestra, impedendo che entrasse nel porto di Marsiglia. Si tratta di una protesta dei sindacati francesi contro la nave battente bandiera italiana, non delle Autorità Portuali. Una lotta sindacale che si è trasformata in forti disagi per chi doveva imbarcarsi a Marsiglia, sia per i passeggeri che dovevano sbarcare a Marsiglia, tutti dirottati a Genova.

La vicenda dei portuali francesi è abbastanza complessa. In sintesi, le richieste dei portuali riguardano soprattutto le garanzie dei livelli occupazionali e la tutela dei servizi della linea pubblica. Il blocco del porto sta paralizzando i collegamenti anche con la Corsica, con la quasi totalità dei collegamenti cancellati. I disagi per i passeggeri si aggiungono a quelli del traffico merci, con centinaia di autotrasportatori bloccati sulle banchine.

Il Ministero dei Trasporti sui portuali a Marsiglia

Nel corso degli ultimi giorni sono stati continui i contatti con le autorità francesi, anche tramite la nostra Ambasciata a Parigi e il Consolato generale a Marsiglia.

Il MIT ha rappresentato con chiarezza le preoccupazioni del Governo italiano per le conseguenze dello sciopero sulle compagnie di navigazione e sulla continuità dei collegamenti marittimi, ritenuti essenziali non solo in chiave nazionale ma anche europea.

È stata ribadita l’attenzione dell’Italia affinché si giunga rapidamente a una soluzione che consenta il pieno ripristino delle attività portuali e che eviti qualsiasi azione discriminatoria nei confronti di singoli operatori del settore.

I collegamenti allo stato attuale (7 febbraio 2026)

Nonostante alcuni segnali di ripresa dei collegamenti per la Corsica di oggi, 7 febbraio, le agitazioni sindacali a Marsiglia sono state molto intense, con ripercussioni sul traffico passeggeri e merci.

Si consiglia di verificare con le compagnie di navigazione la conferma dei viaggi previsti.

