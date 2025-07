PORTI

Matteo Paroli è in via definitiva il nuovo presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato oggi il decreto di nomina.

Con questa firma si consolida la nuova fase per il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, una delle principali realtà portuali italiane, che comprende i porti di Genova, Savona, Vado Ligure e Pra’.

La nomina per il ruolo di commissario straordinario

Lo scorso giungo, Paroli, in qualità di Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, aveva assunto ufficialmente tutti i poteri e le prerogative precedentemente attribuiti al Comitato di Gestione dell’autorità stessa per poter gestire le decisioni urgenti ed operative senza dover attendere la costituzione di un Comitato di Gestione completo. Questa misura era stata ritenuta necessaria anche in vista di scadenze importanti, come la proroga di alcune concessioni portuali (ne abbiamo parlato qui).

Matteo Paroli, lunga esperienza nel settore portuale

L’avvocato Matteo Paroli è un professionista con una lunga esperienza nel settore portuale. Prima di questo incarico, è stato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (che comprende Livorno e Piombino) e, in precedenza, ha ricoperto ruoli dirigenziali presso l’Autorità Portuale di Livorno e Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Ancona.

La sua nomina e l’attribuzione dei pieni poteri sono viste come passi cruciali per la gestione e lo sviluppo del Porto di Genova e dell’intero sistema portuale ligure verso le sfide attuali e future, inclusa la realizzazione di infrastrutture strategiche come la nuova Diga Foranea.

