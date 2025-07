PORTI

Matteo Gasparato è stato designato come il nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico Settentrionale, che comprende i porti di Venezia e Chioggia. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) infatti, guidato dal Ministro Matteo Salvini, ha sciolto la riserva sulla nomina, indicando Gasparato come successore di Fulvio Lino Di Blasio.

Fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, il Dott. Gasparato è stato nominato, con un ulteriore decreto, Commissario straordinario della stessa Autorità, con effetto dall’11 luglio 2025. Questo gli consentirà di assumere immediatamente la guida dell’ente, garantendo la continuità operativa in attesa del completamento dell’iter formale per la presidenza.

I prossimi passi

L’iter per la nomina definitiva di presidente prevede ora che la Regione Veneto esprima il proprio parere sulla proposta del Ministero. Una volta ottenuto il parere, si procederà con la formalizzazione della nomina.

Chi è Matteo Gasparato

Matteo Gasparato è una figura nota nel settore della logistica e dei trasporti. Già presidente dell’Unione Interporti Riuniti (UIR), ha una profonda conoscenza delle dinamiche del trasporto intermodale e delle esigenze del sistema portuale italiano. La sua esperienza e competenza saranno cruciali per guidare gli importanti scali di Venezia e Chioggia in un periodo di grandi sfide e opportunità.

La nomina di Gasparato è vista come un segnale di continuità e di rafforzamento per il sistema portuale dell’Adriatico Settentrionale, un’area strategica per il commercio e la logistica a livello nazionale ed europeo.

