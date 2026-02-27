PORTI

L’AdSP del Mar Ligure ha avviato la gara per la manovra ferroviaria per i Porti di Savona e Vado Ligure

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale comunica che in data odierna è stata pubblicata la nuova gara per l’affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria negli scali di Savona e Vado Ligure. In vista del potenziamento infrastrutturale e tecnologico del sistema ferroviario portuale, è stata avviata la procedura per partecipare alla gara per la concessione della manovra ferroviaria della durata di 60 mesi per un importo di oltre 14 milioni di euro, c’è tempo fino al 2 aprile 2026.

Le premesse della nuova concessione

Gli sviluppi attesi dei traffici ferroviari nei due scali sono strettamente connessi al programma di potenziamento infrastrutturale e tecnologico in corso sul sistema ferroviario portuale e sulle relative connessioni con la rete nazionale, interventi che consentiranno un significativo incremento della capacità logistica e dell’offerta di servizi intermodali. In questa prospettiva, gli operatori logistici stanno orientando le proprie strategie verso un maggiore utilizzo della ferrovia, quale modalità efficiente e sostenibile per lo sviluppo dei traffici, favorendo il progressivo trasferimento delle merci dalla strada al ferro e contribuendo alla riduzione degli impatti ambientali sui territori.

Istruzioni per partecipare alla gara della manovra ferroviaria

Le imprese interessate hanno tempo fino alle ore 12 di giovedì 2 aprile 2026 per presentare le proprie offerte esclusivamente tramite la piattaforma digitale dedicata. Tutta la documentazione, comprensiva di bando, disciplinare, capitolato speciale d’appalto e schema di contratto, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma telematica.

L’Autorità di Sistema Portuale conferma l’impegno a garantire la piena trasparenza delle procedure e a perseguire le condizioni di maggiore convenienza economica, favorendo soluzioni capaci di accrescere la competitività del sistema e di adeguarlo alle evoluzioni del mercato. La pubblicazione della presente gara costituisce quindi un’occasione per operatori qualificati di inserirsi e operare in uno dei principali hub logistici del Mediterraneo.

L’importo della concessione della manovra ferroviaria

L’importo complessivo a base di gara ammonta a € 14.831.323,20, con durata della concessione fissata in 60 mesi e possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Il valore globale stimato della concessione, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari a € 22.582.321,60.

Comunicazione degli aggiornamenti in piattaforma

Si ricorda che l’Ente comunica regolarmente gli sviluppi procedurali sulla piattaforma telematica e sul sito istituzionale. Tutti i concorrenti sono invitati a monitorare costantemente tali canali per rimanere aggiornati su eventuali chiarimenti, rettifiche e sviluppi della procedura.

