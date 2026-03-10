L’aggravarsi del conflitto con l’Iran e il conseguente blocco dello Stretto di Hormuz desta forte preoccupazione per la sorte dei 30 mila marittimi a bordo delle navi. Lo Stretto di Hormuz è un passaggio fondamentale per le navi che riforniscono il Mediterraneo, da cui passa il 40% delle merci che passa dai porti italiani per raggiungere il resto d’Europa. Il prolungamento della crisi, avrebbe conseguenze devastanti sull’economia.

La preoccupazione principale, però, oggi è per la sorte dei lavoratori marittimi che sono costretti a restare a bordo delle navi in uno scenario di guerra sempre più caldo. A sottolineare la preoccupazione per i marittimi è il Presidente ALIS, Guido Grimaldi, al LetExpo 2026, la fiera di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità a cui parteciperanno anche il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.