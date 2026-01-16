PORTI

La società Ignazio Messina & C. S.p.a. ha acquisito il 100% della Thermocar srl dai fratelli Adriana e Federico Pulcetti.

L’acquisizione della Thermocar rappresenta un’operazione strategica per la Ignazio Messina che non solo potenzia la capacità di trasporto reefer del gruppo, ma sottolinea anche l’importanza di un approccio integrato e specializzato nella logistica a temperatura controllata, cruciale per la sicurezza alimentare e la qualità delle merci deperibili.

“Questa operazione – sottolinea Andrea Gais, presidente di Ignazio Messina & C. S.p.A. – riflette una precisa strategia del nostro gruppo che per garantire la massima affidabilità ai clienti, ritiene di dover sovraintendere il più possibile all’intero ciclo della merce, dall’origine alla destinazione finale, fornendo specializzazione, esperienza e presenza qualificata sui mercati”.

La sinergia creata dall’acquisizione, formalizzata nei giorni scorsi, tra la Ignazio Messina e C. e la Thermocar, garantirà inoltre anche una continuità gestionale con la nomina di Federico Pulcetti ad Amministratore Delegato di Thermocar.

La dotazione Thermocar

Thermocar vanta una lunga specializzazione nel trasporto di merci a temperatura controllata tra Europa, Africa, Medio Oriente, Pakistan e India da decenni collabora proprio con la Messina, controllando direttamente l’intera catena logistica del freddo, ha lanciato un servizio diretto Emirates Cool Express dal Sud Europa agli Emirati. Thermocar dispone di una flotta di container frigoriferi (20′ reefer, 20′ reefer high cube, 40’ reefer high cube Atmosfera Controllata, 45′ reefer high cube palletwide), di automezzi per il trasporto dei container, di un terminal e una cella frigorifera all’interno del porto di Genova. Della flotta fanno parte anche i container Multitemp, che attraverso un sistema di paratie e un controllo in remoto delle temperature, consentono di trasportare nello stesso container merci che richiedono temperature costanti di diversa gradazione.

Il Messina Terminal

Dal Terminal di Genova sono controllate ed eseguite tutte le operazioni che riguardano i servizi a temperatura controllata: dalla prova, riparazione e lavaggio dei container, allo stoccaggio alimentato da 45 prese frigo all’interno del Messina Terminal in area doganale con il magazzino di temporanea custodia. Gli automezzi di proprietà sono tutti equipaggiati con generatore e sono ribassati per poter muovere in tutta Europa container high cube rispettando i 4 metri di altezza complessiva.

Consolidamento delle rotte: Mediterraneo, Medio Oriente, Africa e India

Per il Gruppo genovese, questa operazione assume un preciso valore strategico, non solo perché il mercato di riferimento di Thermocar ricalca in gran parte le rotte della compagnia di navigazione di cui è cliente storico, ma anche perché nel piano di investimento in nuove navi full container che la compagnia genovese sta attuando aumentando la propria capacità sui mercati di riferimento con l’obbiettivo di completare il ciclo totale della merce, particolare attenzione è stata dedicata proprio alla capacità di trasporto reefer per le destinazioni del Mediterraneo, del Medio Oriente, dell’Africa e dell’India.