PORTI

L’Italian Cruise Day, il forum dell’industria crocieristica nazionale, ideato e organizzato da Risposte Turismo, conferma che il porto di Palermo chiuderà il 2026 con 1.005.665 passeggeri movimentati, in crescita dello 0,9 % rispetto al 2025. Un risultato che segnerebbe un nuovo record e consoliderebbe il quarto posto nella classifica nazionale, alle spalle di Civitavecchia, Napoli e Genova, e la decima posizione tra i porti del Mediterraneo. “La sfida, oggi, non è soltanto far crescere i numeri, ma trasformare questa crescita in valore per i territori”, è il commento di Annalisa Tardino.



Positivo il bilancio dell’intero sistema portuale della Sicilia Occidentale

L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, infatti, si colloca al quarto posto tra le AdSP italiane per traffico crocieristico, con una previsione complessiva di 1.035.852 passeggeri e 386 toccate nave negli scali di competenza.

Il quadro regionale conferma la crescente centralità della Sicilia nelle rotte crocieristiche. Nel 2026 l’Isola occupa il quarto posto in Italia per numero di toccate nave, dopo Lazio, Liguria e Campania. Ma è soprattutto il 2027 a prospettare un significativo cambio di passo: con 1.258 toccate previste, la Sicilia potrebbe conquistare il primato nazionale, superando le regioni che oggi la precedono.

Le prospettive sono particolarmente incoraggianti anche per Palermo, dove nel 2027 si stimano 1.204.508 passeggeri, con un incremento del 19,8 % rispetto alle previsioni per il 2026, e 364 toccate nave. Numeri che testimoniano la capacità attrattiva della destinazione e il progressivo rafforzamento del suo ruolo nel mercato crocieristico internazionale.

Annalisa Tardino: Trasformare la crescita in valore per il territorio

“La sfida, oggi, non è soltanto far crescere i numeri, ma trasformare questa crescita in valore per i territori”, è il commento di Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. “Il superamento del milione di passeggeri a Palermo e le prospettive per il 2027 confermano la competitività dei nostri porti e la forza attrattiva della Sicilia. Ma il vero risultato si misura nella capacità di generare ricadute economiche, occupazione e nuove opportunità per le comunità locali. È su questo che dobbiamo continuare a lavorare, investendo nella qualità delle infrastrutture, nell’efficienza dei servizi e in una sempre maggiore integrazione tra porti e città. Senza dimenticare le potenzialità degli altri scali del nostro sistema, che vogliamo valorizzare attraverso una strategia di sviluppo capace di coinvolgere l’intero territorio. La crocieristica rappresenta una risorsa importante, ma la sua crescita deve tradursi in benefici concreti, diffusi e duraturi. Perché un porto cresce davvero quando lo sviluppo coinvolge anche il territorio che lo ospita”.

In tutta Italia c’è voglia di crociere. L’estate 2026 è stata la migliore di sempre per la crocieristica italiana: tra giugno e agosto, gli oltre sessanta porti del Paese hanno movimentato più di 6,1 milioni di passeggeri (+4,5% rispetto allo stesso periodo del 2025) e registrato 2.314 toccate nave (+14,9%). Per la fine dell’anno, Risposte Turismo prevede nuovi record nazionali, con 15,4 milioni di passeggeri movimentati (+4,3 %) e oltre seimila accosti (+6,6 %).

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