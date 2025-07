PORTI

Nell’ambito della Conferenza Internazionale per la Ricostruzione dell’Ucraina, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha firmato un importante Memorandum of Understanding con Alona Shkrum, viceministro per lo Sviluppo delle comunità e dei territori.

Una cooperazione strategica tra Italia e Ucraina

L’accordo segna l’avvio di una cooperazione strategica tra l’Italia e l’Ucraina nel settore dei trasporti marittimi e dello sviluppo portuale, inserendosi in una più ampia visione di supporto alla ripresa dell’economia ucraina, in particolare attraverso il rafforzamento dei corridoi logistici marittimi e terrestri. L’Italia sostiene infatti, oltre alla via marittima del Mar Nero, anche il progetto del Dry Port di Horonda e la connessione con i porti italiani dell’Adriatico e dell’Alto Tirreno.

L’Italia, partner attivo nella ricostruzione dell’Ucraina

L’intesa conferma il ruolo dell’Italia come partner affidabile e proattivo nella ricostruzione dell’Ucraina, promuovendo infrastrutture sicure, moderne e sostenibili, al servizio della pace e dello sviluppo economico dell’intera regione. Il MoU rappresenta uno dei risultati concreti più significativi della Conferenza, e pone le basi per una collaborazione di lungo termine finalizzata alla ricostruzione, modernizzazione e infrastrutturazione dei porti ucraini, duramente colpiti dalla guerra.

La Conferenza URC 2025

La firma di questo accordo rientra nel più ampio quadro della Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina a Roma che ha visto la partecipazione di numerose delegazioni governative, aziende e istituzioni finanziarie internazionali. Durante la conferenza, sono stati siglati circa 200 accordi per sostenere la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina.

