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Genova si prepara a diventare il fulcro internazionale dell’economia del mare con il debutto di BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show, un evento biennale di quattro giorni che dal 16 al 19 novembre 2026 trasformerà il Waterfront di Levante – Padiglione Jean Nouvel (in foto) in una vivace crocevia di idee, innovazione e business.

Un appuntamento di rilievo globale, la Blue Economy muove l’11% del PIL Italiano

BEST si afferma come il nuovo punto di riferimento globale per la Blue Economy, un settore che, secondo le ultime stime, rappresenta una colonna portante dell’economia mondiale. In Italia, la Blue Economy contribuisce con oltre 216 miliardi di euro, pari all’11% del PIL nazionale, e impiega circa un milione di persone.

Il mare, che copre il 70% della superficie terrestre, sostiene oltre il 90% del commercio globale e trasporta il 99% del traffico dati mondiale tramite cavi sottomarini, dimostrando così il suo ruolo strategico cruciale per l’economia, la geopolitica e la tecnologia. Inoltre, il trasporto marittimo si distingue per un impatto ambientale significativamente inferiore rispetto al trasporto su strada, risultando fino a sei volte meno inquinante e contribuendo così alla sostenibilità delle catene globali del valore.

Il vantaggio competitivo per l’Italia

L’Italia gode di una posizione baricentrica nel Mediterraneo e vanta oltre 8.000 chilometri di coste, che la rendono un hub logistico e produttivo di primo piano. Circa il 60% delle importazioni e il 50% delle esportazioni nazionali transitano via mare, sottolineando l’importanza strategica della Blue Economy per la crescita e la competitività del Paese.

Un progetto ambizioso per guidare il futuro del settore

Promosso da Blue Media, società del Gruppo MSC, BEST nasce per creare una piattaforma strategica di confronto e sviluppo, capace di riunire istituzioni, università, centri di ricerca, startup e imprese dei settori marittimo, portuale, logistico, tecnologico, energetico, turistico e finanziario. L’obiettivo è affrontare le sfide e valorizzare le opportunità della Blue Economy a livello nazionale e internazionale.

Un percorso di coinvolgimento nazionale: “Road to BEST”

Il Summit si è inserito in un percorso più ampio iniziato nel 2025 con “Road to BEST”, un roadshow che ha attraversato otto tappe in Italia per coinvolgere stakeholder locali e nazionali. Nel 2026, il tour è ripartito da Catania e toccherà ulteriori porte e città italiane, ampliando progressivamente la community della Blue Economy fino a raggiungere un respiro internazionale.

Un evento integrato e multidimensionale

BEST non sarà solo un congresso: quattro giorni intensi di summit, conferenze, incontri istituzionali e un’area espositiva di 20.000 metri quadrati ospiteranno oltre 250 aziende e startup. Il Trade Show & Expo sarà un cuore pulsante dell’evento, con spazi dedicati a workshop, seminari, business meeting e networking, pensati per trasformare le relazioni in partnership concrete.

Best, un pubblico qualificato e variegato

L’evento vedrà la partecipazione di aziende energetiche e industriali, operatori portuali, compagnie di navigazione cargo e crocieristiche, università, enti turistici, associazioni di categoria, istituti di formazione, banche, assicurazioni e studi legali specializzati. Un’occasione per condividere know-how, presentare casi di successo e investire nella formazione delle competenze future.

Focus: sostenibilità, innovazione e competitività

Attraverso gruppi di lavoro tematici e dialoghi con Ministeri, Istituzioni e Commissione Europea, BEST offrirà un’occasione unica per fare il punto su ricerca e sviluppo, sostenibilità, digitalizzazione e competitività delle filiere del mare, dell’energia e dello shipping.

Genova e l’Italia rafforzano la loro leadership

Con BEST, Genova e l’Italia consolidano il loro ruolo di hub naturale per la Blue Economy, confermando la capacità di attrarre il gotha ​​internazionale del settore e di guidare l’evoluzione di un’economia che unisce sviluppo, innovazione e sostenibilità.

L’appuntamento di novembre 2026 promette di essere una finestra sul futuro del mare, un ecosistema dinamico dove economia, tecnologia e ambiente si intrecciano per disegnare nuove rotte di crescita e responsabilità globale.

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