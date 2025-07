PORTI

La commissione Trasporti della Camera dei deputati ha approvato l’emendamento per anticipare la trasformazione della Gioia Tauro Port Agency (GTPA) in Impresa portuale.

Si tratta di una società a responsabilità limitata che avrà per oggetto la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese portuali, secondo gli art.16 e 18 della Legge 84/94. A darne notizia è stata l’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio con sede a Gioia Tauro.

Il nuovo ruolo della Gioia Tauro Port Agency

In passato, la GTPA operava come agenzia di somministrazione di manodopera per il terminal container del porto, fornendo lavoratori a chiamata in base alle esigenze delle operazioni portuali. Con la sua conversione in Impresa Portuale, la GTPA acquisisce un ruolo molto più ampio e strutturato per quanto riguarda l’assunzione diretta del personale e la gestione delle operazioni. La nuova veste giuridica implica anche una maggiore strutturazione interna, investimenti in formazione e un focus sulla professionalizzazione del personale.

La costituzione dell’Impresa portuale è un obiettivo dell’Autorità di sistema portuale ha sempre fortemente voluto, partecipando con il 49% del capitale sociale, perché significa munire il porto di Gioia Tauro, uno degli scali portuali più performanti del Paese, di uno strumento di lavoro idoneo a superare i momenti di picco di lavoro che si ripetono, sempre più di frequente.

Benefici e Prospettive Future

La trasformazione della Gioia Tauro Port Agency in Impresa Portuale è un evento chiave che consolida la posizione del porto calabrese come hub strategico e ne rafforza la struttura operativa e sociale. Tra i benefici:

Stabilizzazione dell’occupazione: il passaggio a contratti a tempo indeterminato per i lavoratori precari è un importante segnale sociale e di valorizzazione delle risorse umane del porto

Aumento dell’efficienza operativa: una maggiore stabilità della forza lavoro e una gestione più diretta possono tradursi in una migliore pianificazione delle attività e in una maggiore efficienza nella movimentazione dei container, fattore cruciale per un porto di transhipment come Gioia Tauro.

Conformità normativa: la trasformazione si allinea alle recenti disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che mirano a rafforzare la legalità e la trasparenza nel settore portuale.

Supporto alla crescita del porto: Gioia Tauro ha registrato una crescita significativa nel traffico container, superando i 4 milioni di TEU movimentati nel 2024 e continuando il trend positivo nel 2025. Una gestione più stabile della manodopera è essenziale per sostenere questa crescita e mantenere il porto competitivo a livello internazionale.

