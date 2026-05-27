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Il presidente dell’AdSP Raffaele Latrofa ha firmato il decreto di nomina il Dott. Andrea Bottone nuovo Amministratore Unico della società in house Port Authority Security (PAS) S.r.l. A seguito di una selezione su otto candidati, è stato scelto e nominato il Dott. Andrea Bottone che sarà in carica per un anno, “Avrei potuto conferire un incarico di tre anni, ma ho preferito una formula di un anno più eventuali altri due, proprio per verificare concretamente i risultati raggiunti”, ha spiegato il presidente Latrofa. Precisando però che PAS, chiude il bilancio 2025 in perdita ma che “non presenta una situazione di crisi”, pur operando “con margini economici molto ridotti”.

L’iter di nomina del Dott. Andrea Bottone

Il nuovo vertice della società è stato individuato al termine della procedura pubblica avviata dall’AdSP mediante avviso per manifestazione d’interesse.

Alla selezione hanno partecipato sei candidati, sottoposti a verifica dei requisiti e successivi colloqui conoscitivi. Al termine dell’istruttoria, Andrea Bottone è risultato “il candidato maggiormente idoneo” sulla base degli esiti delle valutazioni e del rapporto fiduciario con il socio unico.

L’incarico avrà durata iniziale di un anno, eventualmente prorogabile per ulteriori due, mentre il compenso annuo lordo è stato fissato in 39mila euro omnicomprensivi, in continuità con quanto già previsto in precedenza dall’Autorità di Sistema Portuale.

Approvazione del Bilancio 2025, Latrofa sottolinea la necessità di migliorare

Nel corso dell’assemblea, il socio unico AdSP ha approvato il bilancio 2025 della PAS Srl, chiuso in perdita.

“Il bilancio relativo al 2025 presenta una perdita, coperta con le riserve del patrimonio netto, e rappresenta una situazione che ho trovato al mio arrivo alla guida dell’Autorità come Presidente, avvenuto nel novembre scorso – ha dichiarato il presidente Raffaele Latrofa –. Dovremo sicuramente fare meglio nel prossimo esercizio, rafforzando il controllo della gestione e la programmazione operativa”.

“Per questo motivo – ha proseguito Latrofa – ho ritenuto di individuare una figura con un curriculum importante e con esperienza già maturata come amministratore unico di società in house pubbliche. Ho scelto una persona di mia fiducia, ma soprattutto un professionista che ritengo possa garantire competenza, rigore e capacità organizzativa”.

Sobrietà ed efficienza nella gestione

Nel verbale dell’assemblea, il socio unico AdSP ha chiesto all’amministratore unico una gestione improntata a “sobrietà, efficienza, trasparenza amministrativa, controllo dei costi e qualità del servizio”.

Rispetto a quanto avvenuto in precedenza, al nuovo amministratore unico sono stati inoltre forniti dal socio indirizzi gestionali particolarmente stringenti, con la necessità di assicurare anche una presenza fisica in sede costante e frequente, così da garantire un presidio diretto e continuo della società e delle attività operative. Il nuovo amministratore unico dovrà inoltre relazionare al socio unico, entro un termine ragionevole dall’insediamento, sullo stato economico-finanziario e organizzativo della società, indicando eventuali criticità e proposte di miglioramento.

Tra i punti centrali indicati dall’Autorità di Sistema Portuale: piena osservanza della convenzione tra AdSP e PAS; rafforzamento del controllo economico-finanziario infra-annuale; report periodici verso il socio unico e la commissione per il controllo analogo; monitoraggio rigoroso dei costi del personale e dei costi per servizi; allineamento tra piano operativo annuale, ore programmate e ore effettivamente svolte; tempestiva comunicazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi; predisposizione del POA 2026 con criteri prudenziali; verifica analitica della voce “costi per servizi”, con eventuali razionalizzazioni.

Nella foto: a sinistra Raffaele Latrofa Presidente dell’AdSP MTCS, al centro Andrea Bottone Amministratore unico di PAS e a destra Alfredo Giannini Direttore Tecnico di PAS

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