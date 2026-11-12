PORTI

Il Porto di Gallipoli entra a far parte del Sistema Portuale del Mar Ionio con la decisione del Consiglio dei Ministri, si apre una nuova fase per lo sviluppo dei porti della Puglia. A sottolineare il cambio di passo è proprio il presidente Giovanni Gugliotti che spiega: “Non si tratterà del consueto Piano operativo triennale bensì di un piano strategico nel quale poter coinvolgere da subito investitori privati, ovviamente in operazioni che abbiano un senso economico”. In particolare Gugliotti punta sull’economia del Mare per rilanciare sviluppo e occupazione proprio in un territorio, quello di Taranto di cui molto si parla: “Su Taranto e di Taranto tutti sono pronti a parlare, intervenire, dibattere. Io vorrei passare con decisione dalla strategia del dire, a quella del fare. E oggi esistono tutte le precondizioni per questo cambio che a Taranto potrebbe risultare epocale”, ha dichiarato il presidente Gugliotti.

Il Porto di Taranto diventa Sistema con la governance del Porto di Gallipoli

Il porto di Taranto diventa sistema. Con la decisione del Consiglio dei Ministri il porto di Gallipoli è a tutti gli effetti sotto la “governance” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio che si candida quindi a gestire anche una partita di primo piano nel campo della nautica da diporto e delle crociere.

Il turismo via mare è in forte sviluppo, proprio nel Mar Ionio, con previsioni che ipotizzano un raddoppio del traffico passeggeri nel corso del 2027. Con l’ampliamento della sua circoscrizione territoriale, Taranto conferma una precisa strategia di diversificazione, resa ancora più urgente dalla crisi dell’acciaio e dalla chiusura degli impianti ex Ilva.

La strategia per Taranto

La strategia del presidente Gugliotti, illustrata al Presidente di Assoporti, Roberto Petri, in visita a Taranto, che simbolicamente prenderà in consegna il 62esimo porto rappresentato attraverso le 16 Autorità di Sistema Portuale operanti lungo le coste italiane, mette al centro egli obiettivi di sviluppo di lungo periodo. Il porto dello Ionio si candida a svolgere attraverso l’Autorità di Sistema Portuale, un ruolo propulsivo proiettato verso il futuro per il rilancio dell’intera area che insiste sul porto tarantino. “Per anni si è affermato, ha sottolineato il Presidente Giovanni Gugliotti, che a Taranto manca tutto, a partire dalle decisioni strategiche. Ma non mancano le aree per sviluppare un’economia nuova che abbia nel porto la sua punta diamante. Essenziale è non compiere scelte scellerate e alla base di tutto costruire un progetto coordinato di logistica strategica che riguardi e ottimizzi tutte le funzioni storiche che il porto ha svolto e che è in grado di diversificare non sulla base di input politici, bensì della domanda reale del mercato Mediterraneo”.

La lista delle priorità

Il Presidente Gugliotti ha preannunciato la stesura di una lista di priorità da presentare al Governo al fine di indirizzare correttamente i finanziamenti su interventi che possano generare ricchezza e occupazione in tempi brevi. Priorità anche nell’utilizzo di aree, dismesse o sottoutilizzate, con ovviamente un’attenzione particolare alle aree siderurgiche. Non è sufficiente un Piano Triennale, serve avere un piano strategico con il coinvolgimento di investitori privati.

Roberto Petri, presidente Assoporti: Taranto uno snodo strategico

“Taranto – ha affermato il Presidente di Assoporti, Roberto Petri – rappresenta uno snodo strategico per il sistema portuale nazionale e per l’economia del Mediterraneo. Le sfide che questo territorio sta affrontando, a partire dalla complessa transizione industriale, richiedono una visione di lungo periodo, investimenti e una forte capacità di coordinamento tra istituzioni e operatori economici. Il percorso avviato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, sotto la guida del Presidente Giovanni Gugliotti, va nella direzione di valorizzare le potenzialità dello scalo, diversificarne le attività e rafforzarne il ruolo logistico, industriale ed energetico. Anche l’ampliamento della circoscrizione territoriale al porto di Gallipoli rappresenta un’opportunità per sviluppare nuove sinergie e una programmazione sempre più integrata. Come Assoporti siamo impegnati a sostenere le Autorità di Sistema Portuale nel loro percorso di sviluppo, affinché possano disporre degli strumenti e delle condizioni necessarie per trasformare i progetti in risultati concreti. Il rilancio di Taranto non riguarda soltanto questo territorio, ma costituisce una sfida di interesse nazionale, che merita attenzione e un impegno condiviso”.

Per il Sindaco di Gallipoli, l’ingresso nel Sistema Portuale è la premessa per lo sviluppo economico

Per il Sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano “L’adesione del porto di Gallipoli all’AdSP del Mar Ionio, con l’ingresso tra i 62 scali di interesse nazionale, rappresenta per l’intera comunità un motivo di orgoglio. È la premessa concreta per un nuovo sviluppo economico e sociale, fondato sulla valorizzazione sinergica della nautica da diporto, della crocieristica e della pesca all’interno di un progetto polifunzionale di ampio respiro. L’impegno condiviso per la crescita dei trasporti marittimi su tutto il litorale jonico è una prospettiva confermata anche dal pieno sostegno del Presidente Petri, la cui presenza qui a Taranto oggi suggella l’importanza e la solidità di questo passaggio”.

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