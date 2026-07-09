PORTI

Un’iniziativa culturale per accogliere i viaggiatori che passeranno da Porto Empedocle, un luogo per sempre collegato alla città che Camilleri ha raccontato attraverso i suoi libri, Vigata. La città immaginaria che è al centro delle avventure del protagonista, il Commissario Montalbano, è diventata reale e attira ogni anno tantissimi visitatori, grazie anche al successo internazionale della trasposizione televisiva del “Commissario Montalbano”, interpretato da Luca Zingaretti. Il nuovo corner interattivo, realizzato in collaborazione con la Strada degli Scrittori, introduce i viaggiatori nel mondo e nella cultura siciliana.

Dal 9 luglio il corner dedicato a Camilleri accoglierà i viaggiatori

L’appuntamento è a Porto Empedocle giovedì 9 luglio, alle ore 17, all’interno del Terminal della Stazione marittima, Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, e Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori, inaugureranno il corner dedicato a Camilleri. Saranno presenti le autorità del territorio presentano il nuovo corner multimediale della Strada degli Scrittori, pensato per accompagnare i viaggiatori alla scoperta della vera Vigàta letteraria di Andrea Camilleri.

Il corner è destinato a diventare una presenza permanente nel terminal di Porto Empedocle-Vigàta, quale punto di accesso a un itinerario che attraversa i luoghi simbolo della Strada degli Scrittori. Un percorso che, mediante le opere e le biografie dei suoi autori, racconta la storia, l’identità, la bellezza, il riscatto e le tradizioni, anche gastronomiche, del territorio.

Annalisa Tardino presenta l’iniziativa: il corner è un primo incontro con il patrimonio culturale della Sicilia

“Con questo corner multimediale, commenta Annalisa Tardino , il terminal di Porto Empedocle accoglie i viaggiatori offrendo loro un primo incontro con il patrimonio culturale della nostra terra, trasformando il tempo dell’attesa in un’occasione di scoperta, di conoscenza. La collaborazione con la Strada degli Scrittori dimostra come infrastrutture e cultura possano dialogare in modo efficace, contribuendo a valorizzare il territorio e a rafforzarne l’attrattività turistica. Mi piace ribadire un concetto: il porto non è soltanto un’infrastruttura destinata ai traffici e ai collegamenti, ma anche un luogo capace di creare relazioni, custodire la memoria e accompagnare chi arriva alla scoperta di una Sicilia che, attraverso le pagine di Andrea Camilleri, Leonardo Sciascia e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, continua a parlare al mondo”.

Il direttore di Strada degli Autori, Felice Cavallaro: in 10 minuti si entra nel mondo di Camilleri

“Come è già avvenuto nelle altre tappe, o “piazze”, della “Strada”, da Racalmuto a Palma di Montechiaro, anche questa installazione è pensata per i viaggiatori, che in appena dieci minuti potranno immergersi nella vera Vigàta raccontata da Camilleri e nelle altre suggestioni letterarie del territorio, dalla Regalpetra di Sciascia alla Donnafugata di Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, ha spiegato Felice Cavallaro. A sottolineare il profondo legame della letteratura con la Sicilia che ha dato al Paese grandi autori, grazie forse anche alle magnificenze del territorio.

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