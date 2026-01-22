PORTI

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli ha annunciato il completamento all’80% della nuova viabilità a Sampierdarena, a ponente di Genova.

Nell’ambito del convegno ‘Port and logistic congestion? Me ne faccio un buffer!’ Paroli ha dichiarato che “entro maggio sarà reso operativo un nuovo tratto fondamentale dell’infrastruttura, consentendo già prima dell’estate una separazione significativa dei flussi di traffico portuale da quelli cittadini, con benefici concreti anche durante i mesi di maggiore pressione estiva”.

La nuova viabilità di Genova Sampierdarena

L’obiettivo strategico che si pone l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è quello di rendere il sistema portuale e retroportuale più efficiente, con un mix fra digitale, infrastrutture fisiche e dati per sincronizzare il mondo del mare e quello di terra.

“Molto si parla di informatica quale infrastruttura telematica che consente la velocizzazione dei traffici, è fondamentale – ribadisce Paroli -. Poi però le strade, le banchine, le vie di accesso e di uscita dei porti continuano ad essere assolutamente indispensabili”. A tale scopo, la nuova viabilità portuale separerà il traffico portuale dal traffico cittadino, garantendo una circolazione più fluida soprattutto in vista dell’estate, tipicamente il periodo di maggiore pressione di traffico.

Un sistema portuale moderno si fonda sulla capacità di sincronizzare in modo efficace il mondo del mare e quello della terra, due sistemi che per natura viaggiano a velocità diverse ma che devono dialogare come un’unica catena del valore, ha spiegato Paroli.

Gli investimenti per la competitività del Porto di Genova

“Tutti questi investimenti – sottolinea Paroli – hanno un obiettivo chiaro: rendere le connessioni sempre più gestite nel tempo, predittive ed efficienti, perché l’efficienza logistica non è solo un fattore economico ma un elemento essenziale per la competitività dei nostri porti, la qualità della vita urbana e lo sviluppo dei territori”

A completare lo sviluppo infrastrutturale di Genova Sampierdarena c’è il progetto di ampliamento delle aree di sosta per l’autotrasporto. Genova dispone già di 180 ‘stalli’ nell’area fra le Acciaierie d’Italia e l’aeroporto, altri trenta saranno disponibili nei prossimi mesi e si sommeranno nel medio periodo alla realizzazione dell’autoparco di Ponente, una struttura moderna e organizzata su tre piani dotata di servizi per gli autisti prevista nell’area ex Erzelli.