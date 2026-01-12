PORTI

Domenica 11 gennaio 2026, gli agricoltori francesi continuano le loro proteste contro Mercosur, colpiti il porto di Le Havre e l’A1.

Bloccato il porto di Le Havre e l’A1

Uno dei principali movimenti di protesta di Domenica ha colpito il porto di Le Havre, dove 150 agricoltori con trattori hanno annunciato controlli sistematici su tutti i veicoli in entrata e uscita per individuare prodotti alimentari non conformi alle norme francesi ed europee. Solo due camion sono stati controllati domenica, ma da lunedi’ gli agricoltori prevedono un flusso di 5 mila mezzi al giorno.

Lo sciopero continua anche sull‘A1 francese, uno degli assi piu’ trafficati del Paese, dove gli agricoltori hanno bloccato il traffico.

In Francia, diversi punti nevralgici per il trasporto merci sono ora presidiati. Sull’A1, a sud di Lille, decine di agricoltori hanno bloccato un casello domenica sera per verificare le merci dei camion appena autorizzati a riprendere la circolazione. Tra gli slogan esposti, “Mercosur, Ucraina, Dnc (l’epidemia virale bovina, ndr), troppe cose insieme” e “Non e’ una crisi, e’ una truffa all’agricoltura”.

