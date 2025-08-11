PORTI

L’incarico è finalizzato ad assicurare la continuità amministrativa e la piena operatività dell’Autorità portuale

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto con cui viene conferito all’ingegnere Domenico Bagalà l’incarico di Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

L’autorità del Mare di Sardegna gestisce i seguenti porti:

Cagliari

Olbia,

Golfo Aranci

Porto Torres

Oristano

Santa Teresa Gallura

Portovesme

Arbatax

L’incarico commissariale è di natura temporanea ed è finalizzato ad assicurare la continuità amministrativa e la piena operatività dell’Autorità fino al ripristino degli organi di vertice ordinari.

Il porto di Cagliari centrale nel sistema logistico

La nomina è stata formalmente comunicata alla Regione Sardegna nella stessa data del provvedimento. Il MIT ribadisce il proprio impegno a garantire la continuità gestionale degli scali strategici per il Paese e conferma la centralità del porto di Cagliari nel sistema logistico e infrastrutturale nazionale.

Il Commissario straordinario Domenico Bagalà

L’ingegnere Domenico Bagalà subentra a Massimo Deiana, presidente dell’ente negli ultimi anni. Per anni alla guida della Contship nel porto canale di Cagliari, Bagalà conosce bene il mondo del transhipment e degli scali merci. Fino a marzo 2016 ha guidato il Medcenter di Gioia Tauro. Di origini Calabresi, vive a Cagliari da tempo.

