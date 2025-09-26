PORTI

La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha dato il via libera alla proposta di nomina di Domenico Bagalà come nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con sede a Cagliari. La proposta passerà ora al vaglio della competente Commissione del Senato per l’approvazione definitiva.

Chi è Domenico Bagalà

Bagalà, ingegnere civile con una lunga carriera nel settore dei trasporti marittimi e della logistica, ha ricevuto la nomina formale a presidente dell’Autorità il 9 agosto 2025. La sua nomina rappresenta un ritorno in un contesto che conosce bene: già tra il 2009 e il 2011 è stato amministratore delegato del Cagliari International Container Terminal, oltre a ricoprire incarichi nel Consorzio Universitario Trasporti della città.

Originario della Calabria, laureato in Ingegneria Civile presso l’Università La Sapienza di Roma, Bagalà ha arricchito la sua formazione con uno specialistico in trasporto merci e logistica presso l’Università di Trieste nel 1993. La sua carriera si è sviluppata tra Italia ed estero, sempre con ruoli apicali in importanti realtà terminalistiche, accumulando una profonda esperienza nei settori del transhipment e nella gestione di grandi scali portuali.

Tra i ruoli più rilevanti, spicca quello di amministratore delegato di Medcenter Container Terminal al porto di Gioia Tauro dal 2011 al 2016, oltre a essere stato consigliere di amministrazione della Con.Tug Srl, azienda operante nei servizi di rimorchio portuale. Ha inoltre fatto parte della commissione consultiva e del comitato portuale dello scalo calabrese.

In precedenza aveva operato anche al porto di Genova come direttore vendite della Contship Italia. Bagalà ha avuto un ruolo di primo piano anche in contesti internazionali. Ha ricoperto i ruoli di presidente e amministratore delegato della Eurogate Tanger nel porto marocchino di Tangeri Med, componente del comitato di pilotaggio della Tanger Med Spacial Agency e project manager della compagnia danese Maersk presso il porto di Rotterdam.

Il legame con la Sardegna

Dal 2018 dirige Confcommercio Sud Sardegna, consolidando il legame con il territorio isolano anche sotto il profilo economico e imprenditoriale. Il nuovo incarico come Commissario straordinario dell’Autorita’ di sistema portuale del Mare di Sardegna lo pone al centro della gestione di una realta’ strategica che comprende i Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme, Arbatax e Santa Teresa di Gallura. Una rete complessa e fondamentale per lo sviluppo dei traffici marittimi e per l’economia della Sardegna, chiamata a misurarsi con le sfide della logistica moderna e della competitivita’ internazionale.

La designazione di Bagalà arriva in un momento chiave per lo sviluppo della portualità sarda e si inserisce nel più ampio processo di rilancio della logistica marittima nel Mediterraneo.

Continua a leggere: al via l’evento HD‑MOTION