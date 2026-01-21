PORTI

CLdN ha annunciato l’avvio di un nuovo servizio settimanale di spedizione container LoLo tra il Porto Distrettuale di Rotterdam e Leixões (Porto) in Portogallo.

Il nuovo servizio di collegamento con navi container risponde alla crescente domanda dei clienti per questa rotta e andrà ad integrare le due partenze RoRo settimanali di andata e ritorno attualmente offerte tra Rotterdam/Zeebrugge e Leixões.

La rotta Rotterdam e Porto di CLdN

L’impiego di navi portacontainer in tandem con navi RoRo su queste rotte a lunga distanza fa parte di un piano strategico annunciato da CLdN nel 2024.

Il nuovo collegamento offre maggiore flessibilità operativa e frequenza di partenza per i clienti, con una particolare attenzione all’ambiente, garantisce ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2 per unità. L’avvio di questo nuovo servizio LoLo (Lift-On/Lift-Off:) è previsto per domenica 25 gennaio.

Maggiori informazioni sugli orari settimanali e sui dettagli del terminal, saranno inviate tempestivamente ai clienti nei prossimi giorni.

L’azienda CNdL

CLdN è un fornitore leader di soluzioni logistiche integrate da banchina a banchina e door-to-door. Fondata nel 1929, CLdN garantisce un trasporto affidabile ed economico che collega le principali aree economiche europee. Con 30 navi e oltre 200 partenze a settimana, CLdN fornisce collegamenti marittimi a corto raggio roll-on/roll-off (RoRo) tra il continente europeo, il Regno Unito, l’Irlanda, la Penisola Iberica e la Scandinavia, offrendo la più bassa impronta di CO2 tra tutti gli operatori RoRo dell’Europa occidentale.

I servizi cargo e multimodali di CLdN raggiungono l’intera Europa, avvalendosi dell’ampia rete di navi, terminal e attrezzature di CLdN.

La presenza di 3000 dipendenti CNdL garantisce il raggiungimento della sua missione: eccellere come fornitore integrato di collegamenti marittimi.

