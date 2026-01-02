PORTI

Durante la mattinata di oggi 2 gennaio 2026, a Civitavecchia una nave di linea, durante le manovre di ormeggio, ha urtato la banchina

Le dinamiche dell’incidente e le conseguenze causate dalla nave

L’impatto è avvenuto a causa dei forti venti di Libeccio che stanno interessando il litorale tirrenico. Lo scafo dell’unità ha subito diversi danni ma fortunatamente non sono stati riportati feriti né tantomeno problematiche ambientali. La capitaneria di porto ha agito con prontezza. Le operazioni sono attualmente ancora in corso da parte degli Ispettori specializzati in sicurezza della navigazione della Guardia Costiera di Civitavecchia, in collaborazione con gli Ispettori dell’ente di classifica RINA SERVICE, gli accertamenti tecnici per valutare l’entità dei danni riportati dalla nave e la ripresa in sicurezza del servizio da parte dell’unità danneggiata.

Il servizio offerto ai viaggiatori

La compagnia di navigazione ha attivato immediatamente le procedure di assistenza per quanto riguarda il servizio ai viaggiatori.

I passeggeri che non potranno partire questa sera con la nave coinvolta nell’urto sono stati infatti riprotetti su un’altra nave di linea in partenza dal porto di Livorno, garantendo così la prosecuzione del viaggio, seppur con una variazione dello scalo.

Mentre il traffico marino non ha subito rallentamenti.

Avviata l’inchiesta tecnico- amministrativa sulle cause del sinistro da parte della Guardia costiera di Civitavecchia. L’obbiettivo è quello di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, anche in relazione alle avverse condizioni meteo-marine che hanno reso più complesse le manovre di attracco.

