PORTI

IL Porto di Civitavecchia, rafforza la sua centralità con relazioni sempre più importanti con la Tunisia, ne è testimonianza la visita istituzionale del console tunisino, ricevuto dal Presidente Raffaele Latrofa. L’Obiettivo comune è quello di potenziare il porto di Civitavecchia come hub del Mediterraneo che possa rappresentare le Autostrade del Mare come via di accesso ai flussi commerciali.

La visita del Console a Civitavecchia

Il Console tunisino Marwen Kablouti, è stato ricevuto a Civitavecchia, il 14 maggio, dal Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa. La visita ufficiale si è svolta presso la sede dell’ente in Molo Vespucci ed è stata l’occasione per ribadire il forte legame tra lo scalo laziale e il porto di Tunisi, già collegati da due linee marittime dirette dedicate sia al traffico passeggeri sia al ro-ro merci. L’obiettivo condiviso è quello di consolidare il ruolo strategico di Civitavecchia come hub delle Autostrade del Mare del Mediterraneo centrale e favorire nuove opportunità di crescita per i flussi commerciali tra le due sponde.

Lo scambio di doni tra il Presidente Latrofa e il Console Kablouti

La visita si è conclusa con uno scambio di doni istituzionali e con l’impegno a proseguire il confronto nei prossimi mesi, verificando anche la possibilità di definire un protocollo di intesa tra i due porti.

Nella foto, da sinistra: il Console tunisino Marwen Kablouti e il Presidente dell’AdSP Raffaele Latrofa durante l’incontro presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale.