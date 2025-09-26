PORTI

Si è svolta questa mattina, con la consueta solennità, la cerimonia di avvicendamento al comando della Capitaneria di porto di Gioia Tauro. Alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari del territorio, il Capitano di Fregata Martino Rendina ha passato il testimone al collega Capitano di Fregata Nicola Silvestri, proveniente dalla Direzione marittima di Palermo. L’evento ha rappresentato non solo un momento simbolico di continuità istituzionale, ma anche l’occasione per tracciare un bilancio dei risultati raggiunti sotto la guida del Comandante uscente e per porre le basi per le nuove sfide che attendono il porto calabrese.

Le autorità presenti alla cerimonia

Alla cerimonia hanno preso parte le più alte Autorità istituzionali del territorio, tra cui il Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Clara Vaccaro, Il Vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi, Mons. Giuseppe Alberti, il Procuratore della Repubblica di Palmi, Dott. Emanuele Crescenti, il Questore di Reggio Calabria Dott. Salvatore La Rosa, il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, Avv. Paolo Piacenza. Presenti, altresì, i Sindaci di Gioia Tauro, San Ferdinando e Rosarno, tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di Polizia, le Istituzioni, Associazioni e numerosi tanti altri ospiti.

Il congedo del Comandante Rendina

Dopo due anni di intenso lavoro, il Comandante Rendina si è congedato da questo territorio, con sentimenti di profonda gratitudine e riconoscenza, sia per i proficui risultati raggiunti, sia per il calore umano con cui è stato accolto. Tanti i risultati ottenuti, richiamati brevemente durante la sua allocuzione. Un cenno particolare è andato all’attività della capitaneria nei confronti della comunità, e soprattutto verso i più giovani. Rendina ha posto l’accento sulla sinergia inter-istituzionale, specie con le altre Forze di Polizia, con la Questura, con l’Autorità Giudiziaria e si è detto orgoglioso di aver contribuito ad alimentare quel “vento di cambiamento che deve continuare a soffiare sempre più forte” e la percezione positiva che sul territorio si ha della Guardia Costiera.

Non è mancato un commosso ringraziamento da parte di Rendina in favore dell’Ammiraglio Giuseppe Sciarrone, dei propri uomini e donne, e soprattutto dei propri familiari.

Al Comandante Silvestri, che proviene dalla Direzione marittima di Palermo, e con il quale Rendina ha già lavorato proprio a Palermo, sono pervenuti i tradizionali auguri di “buon vento”, e affidato, con piena serenità d’animo, tutto il “valoroso equipaggio della capitaneria di Porto di Gioia tauro”. Rendina andrà a ricoprire un prestigioso incarico a La Spezia.

Continua a leggere: Intermodalità: tavola rotonda del Sole24Ore, come iscriversi