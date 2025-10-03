PORTI

Il Gruppo Grendi, attraverso le società MITO of Sardinia e Grendi Trasporti Marittimi (GTM), ha accolto lo scorso 24 settembre a Cagliari una delegazione di 21 managers del gruppo Maersk, riunitisi per un meeting offsite.

Al centro del confronto delle due società nell’ambito della logistica integrata lo sviluppo dei traffici verso il Nord Africa ed il raggiungimento di un traguardo significativo: oltre 100 navi RoRo operate da Grendi per i traffici Maersk da e verso la Tunisia, una soluzione attiva da novembre 2023.

Chi ha preso parte all’incontro

All’incontro presso gli uffici Grendi hanno preso parte i vertici Maersk delle aree Europa Sud Ovest (Francia, Spagna, Portogallo, Marocco, Algeria e Tunisia) e Europa Sud Est (Italia, Grecia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Serbia e Slovenia), tra cui gli Amministratori Delegati Emilio De La Cruz e Alessandro Maldina. Ad accoglierli l’Amministratore Delegato di Grendi Trasporti Marittimi, Antonio Musso, che ha condiviso una presentazione delle attività del Gruppo e i più recenti sviluppi.

La delegazione ha poi visitato le aree operative in banchina, assistendo alle operazioni di carico nave con il sistema delle cassette che caratterizza l’offerta del Gruppo Grendi. La visita ha coinvolto anche i piazzali di MITO, il terminal container del Gruppo Grendi hub della linea di collegamenti internazionali dal Porto Canale che ha movimentato nel corso del 2024 oltre 150.000 TEUs e rinnovato di recente per 20 anni la propria concessione per 750 m di banchina e oltre 179.000 m2 di aree operative. La visita del polo logistico Grendi ha riguardato anche i magazzini gestiti dalla M.A. Grendi Società Benefit ovvero le aree utilizzate per lo stoccaggio e la distribuzione di ultimo miglio delle merci nel centro Sud dell’isola.

La giornata si è conclusa con una cena conviviale a base di porceddu, il tipico piatto della cultura sarda.

ll Gruppo Grendi

Impresa familiare nata a Genova nel 1828 operativa nell’ambito dei trasporti marittimi e della logistica. Grendi offre ai propri partner commerciali un’offerta integrata di soluzioni logistiche per tutte le isole, il centro e Sud Italia utilizzando magazzini di raccolta e di distribuzione e un’ampia tipologia di mezzi: dall’autotreno al furgone, terminal portuali e linee marittime; tutto sempre sotto il suo diretto controllo. Una logistica ritagliata sulle esigenze del cliente e pensata solo per le necessità della merce.

È il primo operatore marittimo a modificare lo statuto per diventare Società Benefit nel 2021, aggiungendo agli obiettivi di risultati economici soddisfacenti l’impegno verso un impatto positivo per ambiente, dipendenti e collaboratori, clienti, fornitori e comunità.

Più in dettaglio l’offerta del gruppo prevede:

Trasporti completi containerizzati e collettame per la Sardegna;

Trasporti Collettame per il centro e Sud Italia con proprie filiali e network di distribuzione di terze parti;

Linee marittime Sardegna: da Marina di Carrara (MS) a Cagliari e Olbia con proprie navi e Terminal portuali in concessione a Marina di Carrara, Olbia e Cagliari.

La compagnia dispone di un moderno e veloce sistema di movimentazione delle merci con cassette (translifter system) che ottimizza lo spazio sulle navi e riduce i tempi di scarico e scarico anche per merce pesante non in containers (marmo, legname…). Un sistema di logistica sostenibile ed efficiente che fa leva su unità di carico, percorsi intermodali (via terra e via mare) e processi di carico della nave ottimizzati e a basso impatto ambientale.