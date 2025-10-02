Blue Marina Awards: a Porto Cervo il futuro dei porti turistici tra sostenibilità e innovazione
Il 6 ottobre a Porto Cervo: tavole rotonde, best practice e visioni per una blue economy sostenibile
La Costa Smeralda si conferma punto di riferimento per la sostenibilità nella blue economy con una nuova tappa del Blue Marina Awards, che si terrà il 6 ottobre presso il Conference Center di Porto Cervo. L’evento, moderato da Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards, riunirà rappresentanti istituzionali, imprese del settore, gestori di porti turistici e innovatori per un confronto approfondito sul futuro della portualità turistica.
L’evento, dal titolo “Porti, Territorio, Futuro: Sostenibilità e Innovazione per Valorizzare il Mare”, offrirà una giornata di confronto strategico e operativo con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del settore.
Un programma tra visione strategica e soluzioni concrete
Il programma dei Blue Marina Awards a Porto Cervo si articola in tre momenti principali: dopo gli interventi istituzionali e le visioni strategiche europee, seguiti da un confronto sui porti turistici come hub di innovazione e sostenibilità, la giornata entrerà nel vivo con una sessione operativa dedicata a soluzioni concrete e buone pratiche replicabili.
Qui esperti, imprese e fondazioni presenteranno progetti già attivi e tecnologie innovative capaci di trasformare i porti in laboratori di sostenibilità, affrontando temi cruciali come tutela della biodiversità, mobilità elettrica, efficienza energetica, tecnologie digitali e applicazioni di intelligenza artificiale al turismo costiero.
La mattinata si aprirà con la sessione “Politiche, strumenti e governance per i porti del futuro”, con interventi istituzionali e visioni europee. Seguirà il talk “Porti turistici come hub di sostenibilità: innovazione, competenze e nuove opportunità”, mentre la
terza sessione sarà focalizzata su soluzioni concrete e buone pratiche replicabili, dall’ambiente all’efficienza energetica, dalla digitalizzazione al turismo costiero sostenibile.
Il programma del Blue Marina Awards
Il programma con tutti i relatori degli interventi è disponibile qui.
“I porti turistici non sono solo approdi, ma veri e propri gateway di innovazione e sostenibilità per i territori costieri. I Blue Marina Awards sono uno strumento capace di valorizzare e diffondere buone pratiche, attrarre investimenti e supportare la transizione blu” –ha ricordato Walter Vassallo, Fondatore e Coordinatore Blue Marina Awards.
La giornata si concluderà con un momento esperienziale di networking enogastronomico, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali. L’evento è organizzato da Blue Marina Awards e ospitato dalla Marina di Porto Cervo.
