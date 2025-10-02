PORTI

La Costa Smeralda si conferma punto di riferimento per la sostenibilità nella blue economy con una nuova tappa del Blue Marina Awards, che si terrà il 6 ottobre presso il Conference Center di Porto Cervo. L’evento, moderato da Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards, riunirà rappresentanti istituzionali, imprese del settore, gestori di porti turistici e innovatori per un confronto approfondito sul futuro della portualità turistica.

L’evento, dal titolo “Porti, Territorio, Futuro: Sostenibilità e Innovazione per Valorizzare il Mare”, offrirà una giornata di confronto strategico e operativo con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del settore.

Un programma tra visione strategica e soluzioni concrete

Il programma dei Blue Marina Awards a Porto Cervo si articola in tre momenti principali: dopo gli interventi istituzionali e le visioni strategiche europee, seguiti da un confronto sui porti turistici come hub di innovazione e sostenibilità, la giornata entrerà nel vivo con una sessione operativa dedicata a soluzioni concrete e buone pratiche replicabili.

Qui esperti, imprese e fondazioni presenteranno progetti già attivi e tecnologie innovative capaci di trasformare i porti in laboratori di sostenibilità, affrontando temi cruciali come tutela della biodiversità, mobilità elettrica, efficienza energetica, tecnologie digitali e applicazioni di intelligenza artificiale al turismo costiero.

La mattinata si aprirà con la sessione “Politiche, strumenti e governance per i porti del futuro”, con interventi istituzionali e visioni europee. Seguirà il talk “Porti turistici come hub di sostenibilità: innovazione, competenze e nuove opportunità”, mentre la

terza sessione sarà focalizzata su soluzioni concrete e buone pratiche replicabili, dall’ambiente all’efficienza energetica, dalla digitalizzazione al turismo costiero sostenibile.

Il programma del Blue Marina Awards

Il programma con tutti i relatori degli interventi è disponibile qui.

“I porti turistici non sono solo approdi, ma veri e propri gateway di innovazione e sostenibilità per i territori costieri. I Blue Marina Awards sono uno strumento capace di valorizzare e diffondere buone pratiche, attrarre investimenti e supportare la transizione blu” –ha ricordato Walter Vassallo, Fondatore e Coordinatore Blue Marina Awards.

La giornata si concluderà con un momento esperienziale di networking enogastronomico, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali. L’evento è organizzato da Blue Marina Awards e ospitato dalla Marina di Porto Cervo.

