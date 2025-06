PORTI

Porto di Civitavecchia al completo oggi, attività a pieno regime e tutte le banchine disponibili operative con: 7 mega navi da crociera, 6 unità ro/pax, una porta macchine, una porta container, una nave per le ferroleghe, una nave di cippato alla rinfusa.

In aggiunta all’intenso traffico, si stanno movimentando più di 33000 pax tra ro/ro e navi da crociera e anche il Marina Yachting ospita diversi mega yacht ormeggiati.

Flusso di passeggeri al porto di Civitavecchia

Si stima un movimento superiore ai 33.000 passeggeri tra crocieristi e utenti del traffico ro/ro, a dimostrazione della piena attività dello scalo. Con il porto pieno si è dovuto ormeggiare il Fantastic sulla banchina 26 che ha dovuto, inoltre, ospitare 800 passeggeri sbarcati a da Genova da una nave MSC in avaria.

La politica di differenziazione dei traffici

Il Commissario Straordinario dell’AdSP MTCS, Pino Musolino, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di vedere tutte le banchine del porto operative e per questo voglio ringraziare i lavoratori portuali e in particolare tutti i dipendenti dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Questo è un segnale tangibile di come stia proseguendo la politica di differenziazione dei traffici con l’acquisizione di interessanti segmenti che stanno operando in continuità con gli interventi infrastrutturali previsti dal PNRR per lo scalo di Civitavecchia.

Un lavoro collettivo

Il lavoro che l’AdSP sta attuando, nel promuovere il porto e nell’agevolare le opportunità di business, si unisce a quello delle imprese portuali, delle forze dell’ordine e di tutto il cluster portuale che consente allo scalo di diversificare ed aumentare il volume dei traffici. Nel 2024, il porto di Civitavecchia ha raggiunto un record di passeggeri crocieristi con 3,46 milioni, consolidando la sua posizione di primo porto italiano per questo settore. Le previsioni per il 2025 indicano un ulteriore consolidamento e crescita.

